Invaller Rakitic behoedt Barcelona voor nieuw puntenverlies

Barcelona overtuigt niet, Messi ontsnapt aan kaart

Na de bleke prestatie tegen Sevilla (0-0) verwachtte een leeg Camp Nou een antwoord van FC Barcelona.

Maar in de eerste helft konden de Catalanen geen vlijmscherpe kansen bij elkaar spelen. Suarez was de gevaarlijkste man, maar het samenspel met Messi liep niet altijd even geolied.

Halfweg de 2e helft ontsnapte Messi aan een kaart. De Argentijn had zijn studs geplant op de enkel van Yeray Alvarez. Een excuus volstond.

3 minuten later was het plots bingo voor Barcelona. Messi legde de bal tot bij Rakitic, die overhoeks binnentrapte.

Morgen viert Messi zijn 33e verjaardag en hij wou zichzelf nog een cadeautje bezorgen. Met de bal aan de voet liep hij zichzelf in een kansrijke schietpositie, maar het leer belandde langs de verkeerde kant van de paal.

In de extra tijd trapte Fati nog tegen de paal. Barcelona zet Real zo op 3 punten. De Madrilenen kunnen morgen weer op gelijke hoogte springen, thuis tegen Mallorca.