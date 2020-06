Real Madrid springt naar de leiding, Sociedad moppert na afgekeurde goal Januzaj

90+7' Gele kaart voor Mikel Merino van Real Sociedad tijdens tweede helft, minuut 97 Mikel Merino Real Sociedad

90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Afgefloten! Real Madrid zwoegt zich naar de driepunter en neemt het stokje over van Barcelona. Al zal er nog wel een woordje gezegd en geschreven worden over de beslissingen van de scheidsrechter en de VAR. . Einde Afgefloten! Real Madrid zwoegt zich naar de driepunter en neemt het stokje over van Barcelona. Al zal er nog wel een woordje gezegd en geschreven worden over de beslissingen van de scheidsrechter en de VAR.

90+6' Gele kaart voor Luka Modric van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 96 Luka Modric Real Madrid

90+4' tweede helft, minuut 94. Thibaut Courtois neemt zijn tijd bij een uittrap. Real Madrid laat de seconden wegtikken. . Thibaut Courtois neemt zijn tijd bij een uittrap. Real Madrid laat de seconden wegtikken.

90+1' Toegevoegde tijd. Er volgen uiteraard overuren: nog 6 minuten extra tijd. Wat doet Sociedad met die toegevoegde tijd? . tweede helft, minuut 91. Toegevoegde tijd Er volgen uiteraard overuren: nog 6 minuten extra tijd. Wat doet Sociedad met die toegevoegde tijd?

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Real Madrid, Ferland Mendy erin, Marcelo eruit wissel Marcelo Ferland Mendy

89' tweede helft, minuut 89. Zinédine Zidane stuurt zijn laatste wisselspelers de wei in. Eden Hazard hoort daar niet bij. Hij blijft dus weg van het speelterrein. . Zinédine Zidane stuurt zijn laatste wisselspelers de wei in. Eden Hazard hoort daar niet bij. Hij blijft dus weg van het speelterrein.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Real Madrid, Luka Modric erin, Federico Valverde eruit wissel Federico Valverde Luka Modric

De invalbeurt van Januzaj is zeer puik! tweede helft, minuut 87. De invalbeurt van Januzaj is zeer puik!

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Mikel Merino van Real Sociedad. 1, 2. goal Real Sociedad Real Madrid einde 1 2

83' tweede helft, minuut 83. Aansluitingstreffer! Het is nog niet voorbij, want Sociedad krijgt toch een beetje gerechtigheid. Merino, die "de boosdoener" was bij de afgekeurde 1-1, krijgt de bal met wat moeite onder controle en vlamt de 1-2 dan via de lat staalhard binnen. . Aansluitingstreffer! Het is nog niet voorbij, want Sociedad krijgt toch een beetje gerechtigheid. Merino, die "de boosdoener" was bij de afgekeurde 1-1, krijgt de bal met wat moeite onder controle en vlamt de 1-2 dan via de lat staalhard binnen.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Real Sociedad, Willian José erin, Alexander Isak eruit wissel Alexander Isak Willian José

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Real Sociedad, Martin Zubimendi erin, Igor Zubeldia eruit wissel Igor Zubeldia Martin Zubimendi

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Sociedad, Roberto López erin, Martin Ødegaard eruit wissel Martin Ødegaard Roberto López

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, James Rodríguez eruit wissel James Rodríguez Marco Asensio

79' tweede helft, minuut 79. Zinédine Zidane voert nog enkele wissels door, maar Eden Hazard hoeft zijn wedstrijdoutfit nog niet aan te trekken. Blijft hij 90 minuten op de bank? . Zinédine Zidane voert nog enkele wissels door, maar Eden Hazard hoeft zijn wedstrijdoutfit nog niet aan te trekken. Blijft hij 90 minuten op de bank?

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Madrid, Mariano Díaz erin, Karim Benzema eruit wissel Karim Benzema Mariano Díaz

73' tweede helft, minuut 73. Voetzoeker? Er zijn geen supporters in het stadion, maar zij laten wel van zich horen. We hebben de indruk dat er naast het stadion een voetzoeker wordt afgeschoten, uit onvrede na wat er de jongste minuten is gebeurd. . Voetzoeker? Er zijn geen supporters in het stadion, maar zij laten wel van zich horen. We hebben de indruk dat er naast het stadion een voetzoeker wordt afgeschoten, uit onvrede na wat er de jongste minuten is gebeurd.

72' Var. De VAR heeft de fase bekeken en geeft Benzema - die naar zijn schouder wijst - gelijk: de 0-2 wordt gevalideerd. Sociedad zal toch flink mopperen. . tweede helft, minuut 72. Var De VAR heeft de fase bekeken en geeft Benzema - die naar zijn schouder wijst - gelijk: de 0-2 wordt gevalideerd. Sociedad zal toch flink mopperen.

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Karim Benzema van Real Madrid. 0, 2. goal Real Sociedad Real Madrid einde 0 2

70' tweede helft, minuut 70. Geen 1-1, wel 0-2. Bij Sociedad staan ze nu allemaal te foeteren: Benzema controleert met zijn borst/schouder en is klinisch in de zestien. De thuisploeg smeekt om een interventie van de VAR, maar hij houdt de lippen op elkaar. Voer voor discussie (bis). . Geen 1-1, wel 0-2 Bij Sociedad staan ze nu allemaal te foeteren: Benzema controleert met zijn borst/schouder en is klinisch in de zestien. De thuisploeg smeekt om een interventie van de VAR, maar hij houdt de lippen op elkaar. Voer voor discussie (bis).

70' tweede helft, minuut 70. Goal van Januzaj wordt afgekeurd! Onze inkt was nog niet opgedroogd en daar was Januzaj al. Na een ingestudeerd nummertje op een corner haalt de Rode Duivel hard uit: Courtois kan de botsende bal niet uit zijn kooi houden. De 1-1 komt echter niet op het scorebord, want voor buitenspel van medemaat Merino - al dan niet in de baan van het schot en het zicht van Courtois - wordt het feest geannuleerd. Toch voer voor discussie... Real Madrid lijkt hier te ontsnappen. . Goal van Januzaj wordt afgekeurd! Onze inkt was nog niet opgedroogd en daar was Januzaj al. Na een ingestudeerd nummertje op een corner haalt de Rode Duivel hard uit: Courtois kan de botsende bal niet uit zijn kooi houden.

De 1-1 komt echter niet op het scorebord, want voor buitenspel van medemaat Merino - al dan niet in de baan van het schot en het zicht van Courtois - wordt het feest geannuleerd. Toch voer voor discussie... Real Madrid lijkt hier te ontsnappen.

69' Gele kaart voor Mikel Oyarzabal van Real Sociedad tijdens tweede helft, minuut 69 Mikel Oyarzabal Real Sociedad

67' tweede helft, minuut 67. De invalbeurt van Januzaj brengt wel wat schwung bij de thuisploeg, al geeft Real Madrid zeer weinig weg. We sluipen het laatste kwart van de wedstrijd binnen. . De invalbeurt van Januzaj brengt wel wat schwung bij de thuisploeg, al geeft Real Madrid zeer weinig weg. We sluipen het laatste kwart van de wedstrijd binnen.

66' Ramos scoorde, maar zit nu met een zak ijs op zijn knie in de tribunes. tweede helft, minuut 66. Ramos scoorde, maar zit nu met een zak ijs op zijn knie in de tribunes

64' tweede helft, minuut 64. Januzaj bewaart het overzicht en bereikt knap een ploegmaat in het halve maantje. Het schot is beloftevol, maar blijft ergens haperen. . Januzaj bewaart het overzicht en bereikt knap een ploegmaat in het halve maantje. Het schot is beloftevol, maar blijft ergens haperen.

63' tweede helft, minuut 63. Kroos is niet meteen omsingeld en ruikt zijn kans. Zijn hard schot is niet zuiver genoeg, maar Remiro klemt de bal niet in één tijd. . Kroos is niet meteen omsingeld en ruikt zijn kans. Zijn hard schot is niet zuiver genoeg, maar Remiro klemt de bal niet in één tijd.

62' tweede helft, minuut 62. Januzaj is niet van plan om lang te talmen. Met zijn rechter viseert hij de rechterhoek, maar Courtois blijft werkloos. . Januzaj is niet van plan om lang te talmen. Met zijn rechter viseert hij de rechterhoek, maar Courtois blijft werkloos.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Real Sociedad, Adnan Januzaj erin, Mikel Oyarzabal eruit wissel Mikel Oyarzabal Adnan Januzaj

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Real Madrid, Eder Militao erin, Sergio Ramos eruit wissel Sergio Ramos Eder Militao

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Real Sociedad, Aritz Elustondo erin, Andoni Gorosabel eruit wissel Andoni Gorosabel Aritz Elustondo

58' tweede helft, minuut 58. Ramos hinkt naar de kant. Sergio Ramos is dan toch niet van ijzer. De Spanjaard ondervindt te veel last na die kniebotsing van enkele minuten geleden en staat zijn plaats op het veld zo meteen af. . Ramos hinkt naar de kant Sergio Ramos is dan toch niet van ijzer. De Spanjaard ondervindt te veel last na die kniebotsing van enkele minuten geleden en staat zijn plaats op het veld zo meteen af.

53' tweede helft, minuut 53. Ramos is geen doetje, maar dat wist u wel al. Met de wonderspuitbus zal hij wel worden opgelapt. . Ramos is geen doetje, maar dat wist u wel al. Met de wonderspuitbus zal hij wel worden opgelapt.

52' Ramos tegen de grond. Van de hemel naar de hel? Isak worstelt even met Ramos in de zestien van Real: knie tegen knie. De doelpuntenmaker blijft liggen en heeft verzorging nodig. . tweede helft, minuut 52. Ramos tegen de grond Van de hemel naar de hel? Isak worstelt even met Ramos in de zestien van Real: knie tegen knie. De doelpuntenmaker blijft liggen en heeft verzorging nodig.

50' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 50 door Sergio Ramos van Real Madrid. 0, 1. penalty Real Sociedad Real Madrid einde 0 1

50' tweede helft, minuut 50. 0-1! De elfmeter is een koud kunstje voor Ramos: hij wacht, zet de doelman op het verkeerde been en schiet Real kurkdroog op 0-1. Is de trein nu vertrokken? . 0-1! De elfmeter is een koud kunstje voor Ramos: hij wacht, zet de doelman op het verkeerde been en schiet Real kurkdroog op 0-1. Is de trein nu vertrokken?

49' Var. De VAR bestudeert de fase nog eens, maar geeft zijn fiat: Ramos mag aanleggen. . tweede helft, minuut 49. Var De VAR bestudeert de fase nog eens, maar geeft zijn fiat: Ramos mag aanleggen.

48' Gele kaart voor Diego Llorente van Real Sociedad tijdens tweede helft, minuut 48 Diego Llorente Real Sociedad

48' tweede helft, minuut 48. Penalty! Vinicius is de meest dreigende speler en dat loont. De Braziliaan poort zijn man en wordt dan gehaakt bij het trappen. De bal gaat terecht op de stip. . Penalty! Vinicius is de meest dreigende speler en dat loont. De Braziliaan poort zijn man en wordt dan gehaakt bij het trappen. De bal gaat terecht op de stip.

47' tweede helft, minuut 47. Marcelo stuurt de snelle Vinicius op pad. Hij gooit de bal voor de kooi, maar zonder echt plan. Sociedad kan makkelijk opkuisen. . Marcelo stuurt de snelle Vinicius op pad. Hij gooit de bal voor de kooi, maar zonder echt plan. Sociedad kan makkelijk opkuisen.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap! Tijd voor deel 2 van deze pot. Zijn de juiste ingrediënten nu wel aanwezig? Peper en zout zaten alvast niet in het recept voor de pauze. . Aftrap! Tijd voor deel 2 van deze pot. Zijn de juiste ingrediënten nu wel aanwezig? Peper en zout zaten alvast niet in het recept voor de pauze.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. De scheidsrechter blaast voor het rustsignaal. Dat komt niets te vroeg, want deze eerste helft was slappe koffie. Beide ploegen moeten in de kleedkamer op zoek naar beterschap. . Rust De scheidsrechter blaast voor het rustsignaal. Dat komt niets te vroeg, want deze eerste helft was slappe koffie. Beide ploegen moeten in de kleedkamer op zoek naar beterschap.

45+1' eerste helft, minuut 46. Real heeft er toch nog zin in, zo vlak voor de pauze. Benzema torent boven zijn bewaker uit, maar kan geen kracht achter zijn kopbal steken. Ook een voorzet van Carvajal mist precisie. . Real heeft er toch nog zin in, zo vlak voor de pauze. Benzema torent boven zijn bewaker uit, maar kan geen kracht achter zijn kopbal steken. Ook een voorzet van Carvajal mist precisie.

43' eerste helft, minuut 43. Als Vinicius aan de bal komt, is er toch wat paniek bij Sociedad. De Braziliaan snijdt naar binnen en dwingt Remiro tot een ingreep, Benzema kan vanuit buitenspel niets puren uit de mogelijke herneming. . Als Vinicius aan de bal komt, is er toch wat paniek bij Sociedad. De Braziliaan snijdt naar binnen en dwingt Remiro tot een ingreep, Benzema kan vanuit buitenspel niets puren uit de mogelijke herneming.

40' eerste helft, minuut 40. Kan iemand het slot op de deur toch nog forceren voor de pauze? De pressing van de bezoekers is iets heviger, maar dit is een kansarm eerste bedrijf. . Kan iemand het slot op de deur toch nog forceren voor de pauze? De pressing van de bezoekers is iets heviger, maar dit is een kansarm eerste bedrijf.

35' eerste helft, minuut 35. Casemiro legt van erg ver aan en hoopt vooral dat zijn opportunistisch schot onderweg nog ergens wordt opgepikt. Dat gebeurt niet, waardoor Remiro onbedreigd de bal kan oprapen. . Casemiro legt van erg ver aan en hoopt vooral dat zijn opportunistisch schot onderweg nog ergens wordt opgepikt. Dat gebeurt niet, waardoor Remiro onbedreigd de bal kan oprapen.

33' eerste helft, minuut 33. We hebben een eerste schot tussen de palen. De counter van Real is niet vlekkeloos, maar Benzema zet de thuisdoelman toch een beetje aan het werk. . We hebben een eerste schot tussen de palen. De counter van Real is niet vlekkeloos, maar Benzema zet de thuisdoelman toch een beetje aan het werk.

31' eerste helft, minuut 31. Schol! Na een halfuurtje wordt iedereen naar de kant geroepen in San Sebastian. Deze verplichte drankpauze kan een moment zijn om links en rechts iets bij te sturen. De wedstrijd zit helemaal op slot. . Schol! Na een halfuurtje wordt iedereen naar de kant geroepen in San Sebastian. Deze verplichte drankpauze kan een moment zijn om links en rechts iets bij te sturen. De wedstrijd zit helemaal op slot.

29' eerste helft, minuut 29. De scheidsrechter is gul met zijn gele kaarten. Gorosabel moet deze keer wel stevig ingrijpen op Vinicius, al was de linkerwinger wel vanuit buitenspel vertrokken. . De scheidsrechter is gul met zijn gele kaarten. Gorosabel moet deze keer wel stevig ingrijpen op Vinicius, al was de linkerwinger wel vanuit buitenspel vertrokken.

29' Gele kaart voor Andoni Gorosabel van Real Sociedad tijdens eerste helft, minuut 29 Andoni Gorosabel Real Sociedad

27' eerste helft, minuut 27. Real bereikt toch nog eens de overkant. Marcelo wordt lichtjes gehinderd wanneer hij wil voorzetten en verliest het evenwicht. Hier zat een reukje aan. . Real bereikt toch nog eens de overkant. Marcelo wordt lichtjes gehinderd wanneer hij wil voorzetten en verliest het evenwicht. Hier zat een reukje aan.

24' eerste helft, minuut 24. Courtois in de opbouw. We hadden de eerste 25 minuten rustig kunnen doorspoelen, want we hebben nog vrijwel niets moeten of kunnen noteren. Thibaut Courtois wordt vaak in beeld gebracht. Niet door reddingen of tussenkomsten, wel door een veelvoud aan passes in de opbouw. Het toont aan hoe Real geen gat vindt in de organisatie van Sociedad. . Courtois in de opbouw We hadden de eerste 25 minuten rustig kunnen doorspoelen, want we hebben nog vrijwel niets moeten of kunnen noteren.

Thibaut Courtois wordt vaak in beeld gebracht. Niet door reddingen of tussenkomsten, wel door een veelvoud aan passes in de opbouw.

Het toont aan hoe Real geen gat vindt in de organisatie van Sociedad.

22' eerste helft, minuut 22. Casemiro loopt na een forse elleboog tegen zijn 10e gele kaart van het seizoen aan. Hij is er woensdag niet bij tegen Mallorca. . Casemiro loopt na een forse elleboog tegen zijn 10e gele kaart van het seizoen aan. Hij is er woensdag niet bij tegen Mallorca.

22' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 22 Casemiro Real Madrid

19' eerste helft, minuut 19. De regisseur spot Eden Hazard in de tribunes. De Rode Duivel kauwt - met een mondmasker als licht obstakel - op zijn vingernagels. . De regisseur spot Eden Hazard in de tribunes. De Rode Duivel kauwt - met een mondmasker als licht obstakel - op zijn vingernagels.

16' Gele kaart voor Igor Zubeldia van Real Sociedad tijdens eerste helft, minuut 16 Igor Zubeldia Real Sociedad

16' eerste helft, minuut 16. Real vindt voorlopig zijn draai niet. Dat heeft ook te maken met de felle druk van Sociedad, dat bij balverlies Real geen tijd gunt. . Real vindt voorlopig zijn draai niet. Dat heeft ook te maken met de felle druk van Sociedad, dat bij balverlies Real geen tijd gunt.

12' eerste helft, minuut 12. Vinicius illustreert zijn startsnelheid, maar de spurtbom wordt toch nog bijgebeend door Gorosabel. De daaropvolgende glijpartij van de Braziliaan is iets te goedkoop. . Vinicius illustreert zijn startsnelheid, maar de spurtbom wordt toch nog bijgebeend door Gorosabel. De daaropvolgende glijpartij van de Braziliaan is iets te goedkoop.

9' eerste helft, minuut 9. De bezoekers hebben het vuur al op een lager pitje gezet. Sociedad krijgt in de openingsfase de bal, zonder al te veel animo te veroorzaken. . De bezoekers hebben het vuur al op een lager pitje gezet. Sociedad krijgt in de openingsfase de bal, zonder al te veel animo te veroorzaken.

7' eerste helft, minuut 7. Begin februari keken beide teams elkaar nog in de ogen in de kwartfinales van de Copa del Rey. Sociedad won toen met 3-4 in Bernabeu na een zinderende pot. Krijgen we ook vanavond zoveel lekkers? . Begin februari keken beide teams elkaar nog in de ogen in de kwartfinales van de Copa del Rey. Sociedad won toen met 3-4 in Bernabeu na een zinderende pot. Krijgen we ook vanavond zoveel lekkers?

2' eerste helft, minuut 2. Real Madrid heeft de brandstoftank goed bijgevuld en begint vinnig. Valverde duikt de zestien in, Vinicius kan met zijn schoentip de aflegger niet in het kader tikken. . Real Madrid heeft de brandstoftank goed bijgevuld en begint vinnig. Valverde duikt de zestien in, Vinicius kan met zijn schoentip de aflegger niet in het kader tikken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zetten ons schrap voor het sluitstuk van deze 30e speeldag in Spanje. De inzet voor Real Madrid is de leidersplaats. Het kan Barcelona bijbenen en de leiding nemen door een beter onderling resultaat. . Aftrap! We zetten ons schrap voor het sluitstuk van deze 30e speeldag in Spanje. De inzet voor Real Madrid is de leidersplaats. Het kan Barcelona bijbenen en de leiding nemen door een beter onderling resultaat.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:54 vooraf, 20 uur 54. Geen Eden Hazard. Thibaut Courtois staat uiteraard tussen de palen bij Real Madrid, maar Zinedine Zidane zet Eden Hazard op de bank. Een beetje rust voor de Rode Duivel. . Geen Eden Hazard Thibaut Courtois staat uiteraard tussen de palen bij Real Madrid, maar Zinedine Zidane zet Eden Hazard op de bank. Een beetje rust voor de Rode Duivel.

21-06-2020 21-06-2020.

18:29 vooraf, 18 uur 29. Iedereen mag zijn mening verkondigen. Ik heb ook een visie, maar die zal ik niet uiten, want er kan altijd iets gebeuren. De match van zondag houdt ons bezig en motiveert ons. . Zinédine Zidane (coach Real Madrid). Iedereen mag zijn mening verkondigen. Ik heb ook een visie, maar die zal ik niet uiten, want er kan altijd iets gebeuren. De match van zondag houdt ons bezig en motiveert ons. Zinédine Zidane (coach Real Madrid)

18:28 vooraf, 18 uur 28. In zijn vooruitblik werd Zinédine Zidane geconfronteerd met de uitlatingen van Gerard Piqué, maar de Franse T1 van Real Madrid liet zich niet verleiden tot grote uitspraken. "Er is niets veranderd na de misstap van Barcelona vrijdagavond", reageerde Zidane. "Mensen mogen zeggen wat ze willen. Mij interesseert enkel de match van zondagavond." . In zijn vooruitblik werd Zinédine Zidane geconfronteerd met de uitlatingen van Gerard Piqué, maar de Franse T1 van Real Madrid liet zich niet verleiden tot grote uitspraken.

"Er is niets veranderd na de misstap van Barcelona vrijdagavond", reageerde Zidane. "Mensen mogen zeggen wat ze willen. Mij interesseert enkel de match van zondagavond."

18:25 vooraf, 18 uur 25. Real Sociedad - Real Madrid. De 30e speeldag van de Spaanse competitie wordt zondagavond afgesloten met de ontmoeting tussen Real Sociedad en Real Madrid. Real volgt op 3 punten van leider Barcelona en kan Barça dus bijbenen. Het zou in dat geval ook de eerste plaats bezetten dankzij een beter onderling resultaat. . Real Sociedad - Real Madrid De 30e speeldag van de Spaanse competitie wordt zondagavond afgesloten met de ontmoeting tussen Real Sociedad en Real Madrid. Real volgt op 3 punten van leider Barcelona en kan Barça dus bijbenen. Het zou in dat geval ook de eerste plaats bezetten dankzij een beter onderling resultaat.

18:25 - Vooraf Vooraf, 18 uur 25

Opstelling Real Sociedad. Alex Remiro, Andoni Gorosabel, Diego Llorente, Robin Le Normand, Nacho Monreal, Portu, Igor Zubeldia, Martin Ødegaard, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Alexander Isak Opstelling Real Sociedad Alexander Isak, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Martin Ødegaard, Igor Zubeldia, Portu, Nacho Monreal, Robin Le Normand, Diego Llorente, Andoni Gorosabel, Alex Remiro

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, James Rodríguez, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, James Rodríguez, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Marcelo, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Thibaut Courtois