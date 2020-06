Atletico Madrid poetst de nul pas in de slotfase van het scorebord

Atletico Madrid had deze week nog met 0-5 uitgehaald op het veld van Osasuna.

Wie dacht dat die atypische Atletico-score zou worden bevestigd in de thuisbasis, kwam bedrogen uit.

In iets wat verdacht veel op een eindeseizoensmatch leek, waren de kansen schaars.

Yannick Carrasco viel op het uur in en zag hoe ploegmakker Thomas Partey met een kanonskogel een eerste verwittiging uitdeelde voor een slotoffensief.

De 1-0 werd slechts heel even uitgesteld, want bij de daaropvolgende corner in de 81e minuut rinkelde de kassa.

Doelman Caro ging de mist in, de kopbal van Vitolo werd te laat weggewerkt en was al volledig over de achterlijn: 1-0, meteen ook de ouderwetse eindstand.