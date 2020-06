VIDEO: Weer een assist van Eden Hazard plus een werelddoelpunt van Benzema

Cillessen de muur

Wat ze ook probeerden: Jasper Cillessen hield de 0 op het bord. Voor de rust pakte de voormalige reservedoelman van Barcelona 8 keer uit met een save, 3 keer op een poging van Hazard. Zijn 2e doelpunt in het shirt van Real Madrid laat nog even op zich wachten.

VIDEO: Hazard stuit op een sterke Cillessen

Benzema de killer

Een nieuwe assist kwam er wel voor Eden Hazard. Na een een-tweecombinatie met Modric bediende hij Benzema op het uur: 1-0.

Real was gelanceerd. In de eerste helft hadden de withemden geluk dat de videoscheidsrechter een buitenspelfase had gezien na een doelpunt van Valencia, na de rust lieten de bezoekers nog weinig van zich horen.

Wie wel van zich liet horen, was Marco Asensio. Een zware knieblessure in de voorbereiding had hem bijna een jaar van het veld gehouden en in zijn allereerste minuut van het seizoen scoorde de Spanjaard met Nederlandse roots. In een klap was de miserie verleden tijd: 2-0.

Terug naar Benzema, hij legde de eindstand vast met een prachtgoal. De Franse spits controleerde met rechts om dan in een keer een volley in de bovenhoek af te vuren met zijn linker, nota bene zijn mindere voet.

Dankzij de 3-0-zege blijft Real in het spoor van koploper Barcelona. Team Messi leidt met 2 punten meer dan Team Hazard in Spanje.