LIVE: Weer een assist van Eden Hazard voor Real Madrid

90+2' +4 minuten. We zitten in de extra tijd. . tweede helft, minuut 92. +4 minuten We zitten in de extra tijd.

90' tweede helft, minuut 90. De Zuid-Koreaan Lee trapt niet tegen de bal, maar wel tegen Sergio Ramos. De invaller mag al gaan douchen. . De Zuid-Koreaan Lee trapt niet tegen de bal, maar wel tegen Sergio Ramos. De invaller mag al gaan douchen.

89' Rode kaart voor Lee Kang-In van Valencia CF tijdens tweede helft, minuut 89 Lee Kang-In Valencia CF

87' tweede helft, minuut 87. Benzema met zijn mindere voet: 3-0. Heeft Benzema net de eindstand op het bord getoverd? Met links, zijn mindere voet, knalt hij de bal heerlijk in de bovenhoek. Wat een volley, wat een goal! . Benzema met zijn mindere voet: 3-0 Heeft Benzema net de eindstand op het bord getoverd? Met links, zijn mindere voet, knalt hij de bal heerlijk in de bovenhoek. Wat een volley, wat een goal!

86' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 86 door Karim Benzema van Real Madrid. 3, 0. goal Real Madrid Valencia CF einde 3 0

Het doelpunt van Asensio:. tweede helft, minuut 84.

84' Gele kaart voor Hugo Guillamón van Valencia CF tijdens tweede helft, minuut 84 Hugo Guillamón Valencia CF

82' tweede helft, minuut 82. Hazard applaudisseert voor het afwezige publiek. Hazard ruimt plaats voor de Braziliaan Vinicius. Dat doet hij met gevoel voor humor. Publiek is er niet, maar hij bedankt de Real-supporters toch met een applausje. . Hazard applaudisseert voor het afwezige publiek Hazard ruimt plaats voor de Braziliaan Vinicius. Dat doet hij met gevoel voor humor. Publiek is er niet, maar hij bedankt de Real-supporters toch met een applausje.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Vinícius Júnior

80' tweede helft, minuut 80. Eden Hazard en Karim Benzema kunnen het goed met mekaar vinden.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Valencia CF, Lee Kang-In erin, Rodrigo eruit wissel Rodrigo Lee Kang-In

75' tweede helft, minuut 75. Wat een rentree van Asensio: 2-0. Bij Real Madrid viert Marco Asensio zijn comeback met een doelpunt! En dat in zijn allereerste minuut van het seizoen. Na een knappe actie van Mendy zwaait hij op halve hoogte de 2-0 binnen. Bijna een jaar geleden liep Asensio een zware knieblessure op. Wat een rentree voor de Spanjaard met roots in de Lage Landen. Zijn moeder Marijke Willemsen komt uit Nederland, ze overleed enkele jaren geleden. . Wat een rentree van Asensio: 2-0 Bij Real Madrid viert Marco Asensio zijn comeback met een doelpunt! En dat in zijn allereerste minuut van het seizoen. Na een knappe actie van Mendy zwaait hij op halve hoogte de 2-0 binnen. Bijna een jaar geleden liep Asensio een zware knieblessure op. Wat een rentree voor de Spanjaard met roots in de Lage Landen. Zijn moeder Marijke Willemsen komt uit Nederland, ze overleed enkele jaren geleden.

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Marco Asensio van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid Valencia CF einde 2 0

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, Federico Valverde eruit wissel Federico Valverde Marco Asensio

72' tweede helft, minuut 72. Eden Hazard mag op links op doel afstormen, maar hij schiet net iets te laat uit de startblokken. Ex-Standard-verdediger Mangala komt op tijd tussen. . Eden Hazard mag op links op doel afstormen, maar hij schiet net iets te laat uit de startblokken. Ex-Standard-verdediger Mangala komt op tijd tussen.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Valencia CF, Francis Coquelin erin, Daniel Parejo eruit wissel Daniel Parejo Francis Coquelin

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Valencia CF, Denis Cheryshev erin, Carlos Soler eruit wissel Carlos Soler Denis Cheryshev

69' 10e save al van Cillessen. Real gaat op zoek naar de 2-0. Modric zwaait zijn linker tegen de bal, met zijn 10e save van de wedstrijd houdt Cillessen het voorlopig bij 1-0. . tweede helft, minuut 69. 10e save al van Cillessen Real gaat op zoek naar de 2-0. Modric zwaait zijn linker tegen de bal, met zijn 10e save van de wedstrijd houdt Cillessen het voorlopig bij 1-0.

De 1-0 en de assist van Eden Hazard:. tweede helft, minuut 68.

65' tweede helft, minuut 65. Nu mag Hazard een keer proberen, maar hij staat uit balans en mikt ver naast. . Nu mag Hazard een keer proberen, maar hij staat uit balans en mikt ver naast.

61' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 61 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Valencia CF einde 1 0

60' Hazard bedient Benzema: 1-0. Op het uur is daar dan toch het doelpunt. Ramos stoort goed en lanceert Hazard. Na een een-tweecombinatie met Modric bedient hij Benzema. De Fransman mist niet en bedankt Hazard voor de assist, zijn 6e van het seizoen. . tweede helft, minuut 60. Hazard bedient Benzema: 1-0 Op het uur is daar dan toch het doelpunt. Ramos stoort goed en lanceert Hazard. Na een een-tweecombinatie met Modric bedient hij Benzema. De Fransman mist niet en bedankt Hazard voor de assist, zijn 6e van het seizoen.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Valencia CF, Kevin Gameiro erin, Maximiliano Gómez eruit wissel Maximiliano Gómez Kevin Gameiro

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Valencia CF, Gonçalo Guedes erin, Ferrán Torres eruit wissel Ferrán Torres Gonçalo Guedes

58' tweede helft, minuut 58. Schot Valverde. Ramos komt zich een keer moeien en stormt naar voren. Dankzij de verdediger krijgen we een eerste poging op doel, maar ook Valverde maakt kennis met Jasper Cillessen uit Nijmegen. . Schot Valverde Ramos komt zich een keer moeien en stormt naar voren. Dankzij de verdediger krijgen we een eerste poging op doel, maar ook Valverde maakt kennis met Jasper Cillessen uit Nijmegen.

56' tweede helft, minuut 56. Het is wachten op een doelpoging. Real blijft breien, Valencia blijft afstoppen. . Het is wachten op een doelpoging. Real blijft breien, Valencia blijft afstoppen.

53' tweede helft, minuut 53. Daar is Eden Hazard. Hij kiest voor de verste paal, maar zijn maatje Benzema dacht aan de eerste. Op een nieuwe assist voor de Rode Duivel is het dus nog even wachten. . Daar is Eden Hazard. Hij kiest voor de verste paal, maar zijn maatje Benzema dacht aan de eerste. Op een nieuwe assist voor de Rode Duivel is het dus nog even wachten.

52' tweede helft, minuut 52. De eerste minuten na de rust leveren geen doelgevaar op. Real zet hoog druk, dat wel. . De eerste minuten na de rust leveren geen doelgevaar op. Real zet hoog druk, dat wel.

46' tweede helft, minuut 46. Buenos noches! We sluiten deze 18e juni af met de tweede helft in Real - Valencia. Scoren ze nu wel? . Buenos noches! We sluiten deze 18e juni af met de tweede helft in Real - Valencia. Scoren ze nu wel?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Net niet voor Eden Hazard:. rust, 22 uur 59.

22:56 Cillessen de Muur. Jasper Cillessen is een gesel voor Real Madrid. De goalie heeft het thuisteam al 8 keer van een doelpunt gehouden. . rust, 22 uur 56. Cillessen de Muur Jasper Cillessen is een gesel voor Real Madrid. De goalie heeft het thuisteam al 8 keer van een doelpunt gehouden.

22:50 rust, 22 uur 50. Pauze: 0-0. We duiken de kleedkamers van het gezellige Di Stefano-stadion in na een vermakelijke eerste helft. Eden Hazard heeft 3 keer kunnen proberen, maar voorlopig keept de Nederlander Cillessen een prima wedstrijd voor Valencia. Doelpunten hebben we nog niet genoteerd, al was er wel even sprake van. Rodrigo werkte de bal voorbij Courtois, maar Real Madrid mag de videoscheidsrechter bedanken. Hij maakte de eerste ref attent op een (lichte) buitenspelfase. . Pauze: 0-0 We duiken de kleedkamers van het gezellige Di Stefano-stadion in na een vermakelijke eerste helft. Eden Hazard heeft 3 keer kunnen proberen, maar voorlopig keept de Nederlander Cillessen een prima wedstrijd voor Valencia. Doelpunten hebben we nog niet genoteerd, al was er wel even sprake van. Rodrigo werkte de bal voorbij Courtois, maar Real Madrid mag de videoscheidsrechter bedanken. Hij maakte de eerste ref attent op een (lichte) buitenspelfase.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+3' Cillessen goed plat op schot Hazard. Eden Hazard komt voor de 3e keer tot een schot. Hij kiest voor een lage bal richting de linkerpaal. Cillessen ligt weer in de weg. . eerste helft, minuut 48. Cillessen goed plat op schot Hazard Eden Hazard komt voor de 3e keer tot een schot. Hij kiest voor een lage bal richting de linkerpaal. Cillessen ligt weer in de weg.

45+1' 5 minuten. Hopelijk was de korte pauze er eentje met energiedrank, want de wedstrijdleiding telt er 5 minuten bij. . eerste helft, minuut 46. 5 minuten Hopelijk was de korte pauze er eentje met energiedrank, want de wedstrijdleiding telt er 5 minuten bij.

44' Save Courtois! Thibaut Courtois wordt stevig onder vuur genomen. De nummer 1 van ons land ziet de kanonskogel van Kondogbia op tijd komen en zweeft de bal uit zijn doel. . eerste helft, minuut 44. Save Courtois! Thibaut Courtois wordt stevig onder vuur genomen. De nummer 1 van ons land ziet de kanonskogel van Kondogbia op tijd komen en zweeft de bal uit zijn doel.

De vraag van de eerste helft: was dit buitenspel of niet? eerste helft, minuut 44.

40' eerste helft, minuut 40. Karim Benzema is geen egoïst. Na een prima pass van Carvajal kan hij schieten, toch probeert hij Hazard aan te spelen. Zonder succes. . Karim Benzema is geen egoïst. Na een prima pass van Carvajal kan hij schieten, toch probeert hij Hazard aan te spelen. Zonder succes.

37' eerste helft, minuut 37. En we kunnen weer. Nog iets minder dan 10 minuten voor de rust. . En we kunnen weer. Nog iets minder dan 10 minuten voor de rust.

34' eerste helft, minuut 34. Korte pauze. De wedstrijd ligt heel even stil om de spelers te laten hydrateren. Om half 11 's avonds geeft het kwik in Madrid nog 24 graden Celsius aan. Laat iemand de sangria aanrukken of houden we het toch maar bij agua sin gas? . Korte pauze De wedstrijd ligt heel even stil om de spelers te laten hydrateren. Om half 11 's avonds geeft het kwik in Madrid nog 24 graden Celsius aan. Laat iemand de sangria aanrukken of houden we het toch maar bij agua sin gas?

30' eerste helft, minuut 30. Carvajal gaat op wandel in het doelgebied van Valencia en ook hij maakt kennis met die dekselse Cillessen. De Nederlandse goalie scoort punten. . Carvajal gaat op wandel in het doelgebied van Valencia en ook hij maakt kennis met die dekselse Cillessen. De Nederlandse goalie scoort punten.

29' eerste helft, minuut 29. Jammer voor Rodrigo, maar zijn doelpunt telt niet.

25' Doelpunt afgekeurd. De videoscheidsrechter roept de eerste ref naar het televisiescherm. Is er sprake van buitenspel bij het doelpunt van Valencia? Ja, 0-1 wordt weer 0-0. . eerste helft, minuut 25. Doelpunt afgekeurd De videoscheidsrechter roept de eerste ref naar het televisiescherm. Is er sprake van buitenspel bij het doelpunt van Valencia? Ja, 0-1 wordt weer 0-0.

24' Gele kaart voor José Luis Gayá van Valencia CF tijdens eerste helft, minuut 24 José Luis Gayá Valencia CF

21' eerste helft, minuut 21. Slimme pass levert doelpunt op. Soler mikt de bal knap door de Real-defensie heen. Rodrigo begrijpt het plan en verschalkt Courtois. Valencia leidt in Madrid. . Slimme pass levert doelpunt op Soler mikt de bal knap door de Real-defensie heen. Rodrigo begrijpt het plan en verschalkt Courtois. Valencia leidt in Madrid.

18' eerste helft, minuut 18. Tweede poging Hazard. Het gaat goed over en weer nu, want daar is Hazard weer. De Rode Duivel draait de bal net niet scherp genoeg richting de verste paal. Cillessen raapt op. . Tweede poging Hazard Het gaat goed over en weer nu, want daar is Hazard weer. De Rode Duivel draait de bal net niet scherp genoeg richting de verste paal. Cillessen raapt op.

15' eerste helft, minuut 15. Courtois met z'n vingertoppen. De tegenstoot is ook niet min. Met zijn vingertoppen duwt Courtois een overhoeks schot van Rodrigo tegen de paal. Het blijft 0-0. . Courtois met z'n vingertoppen De tegenstoot is ook niet min. Met zijn vingertoppen duwt Courtois een overhoeks schot van Rodrigo tegen de paal. Het blijft 0-0.

11' eerste helft, minuut 11. Bijna Hazard. We hebben net de beste kans gezien met Eden Hazard in de hoofdrol. Hij zet zelf de aanval op. Via Modric en Benzema komt hij in schietpositie, maar Cillessen laat zich voorlopig niet verschalken. In de herhaling zien we dat verdediger Guillamon Hazard ook dwarsligt. . Bijna Hazard We hebben net de beste kans gezien met Eden Hazard in de hoofdrol. Hij zet zelf de aanval op. Via Modric en Benzema komt hij in schietpositie, maar Cillessen laat zich voorlopig niet verschalken. In de herhaling zien we dat verdediger Guillamon Hazard ook dwarsligt.

11' eerste helft, minuut 11. Met binnenkant voet duwt Kroos de bal richting doel. Cillessen pakt. . Met binnenkant voet duwt Kroos de bal richting doel. Cillessen pakt.

8' eerste helft, minuut 8. Thibaut Courtois tikt de bal uit zijn doelgebied.

7' eerste helft, minuut 7. Courtois de volleybalspeler. Na Cillessen moet ook Courtois een keer in actie komen. Hij haalt zijn volleybalkunsten boven om een poging van Valencia te neutraliseren. Zoals u weet komt Courtois uit een volleybalfamilie. . Courtois de volleybalspeler Na Cillessen moet ook Courtois een keer in actie komen. Hij haalt zijn volleybalkunsten boven om een poging van Valencia te neutraliseren. Zoals u weet komt Courtois uit een volleybalfamilie.

6' eerste helft, minuut 6. Een aardigheidje: Valencia-coach Albert Celades speelde begin deze eeuw voor Real Madrid. Zijn enige doelpunt in 56 competitiematchen maakte hij tegen... Valencia. . Een aardigheidje: Valencia-coach Albert Celades speelde begin deze eeuw voor Real Madrid. Zijn enige doelpunt in 56 competitiematchen maakte hij tegen... Valencia.

5' eerste helft, minuut 5. Schot Casemiro. Hazard gaat de bal halen op de linkerflank en speelt uiteindelijk Casemiro aan. De Braziliaan schiet een eerste keer op doel, Cillessen gaat goed plat. . Schot Casemiro Hazard gaat de bal halen op de linkerflank en speelt uiteindelijk Casemiro aan. De Braziliaan schiet een eerste keer op doel, Cillessen gaat goed plat.

3' eerste helft, minuut 3. Real Madrid eist de bal op. De eerste minuten spelen zich op de helft van Valencia af. . Real Madrid eist de bal op. De eerste minuten spelen zich op de helft van Valencia af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Vamos! De afsluiter van speeldag 29 in Spanje is begonnen. . Aftrap Vamos! De afsluiter van speeldag 29 in Spanje is begonnen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:57 vooraf, 21 uur 57. De spelers staan op het terrein. Real speelt in het wit, Valencia in het blauw. . De spelers staan op het terrein. Real speelt in het wit, Valencia in het blauw.

21:52 vooraf, 21 uur 52. Thibaut Courtois spart nog met de gemaskerde keeperstrainer.

21:52 vooraf, 21 uur 52. Eden Hazard warmt zich (rustig) op.

Volgt vanavond nummer 4 voor dit Real-kwartet? vooraf, 21 uur 21.

Bij Valencia doet waarschijnlijk wel de naam van de Nederlandse goalie Jasper Cillessen een belletje rinkelen. vooraf, 21 uur 19.

Real doet het seizoen uit in het kleinere Di Stefano-stadion:. vooraf, 21 uur 19.

21:18 vooraf, 21 uur 18. Hazard naast Benzema, Courtois onder de lat. Na zijn goeie beurt vorig weekend tegen Eibar (3-1) posteert coach Zinédine Zidane Eden Hazard weer voorin naast Karim Benzema. De Fransman kiest vanavond voor een 4-4-2-opstelling. Thibaut Courtois staat vanzelfsprekend onder de lat bij Real Madrid. . Hazard naast Benzema, Courtois onder de lat Na zijn goeie beurt vorig weekend tegen Eibar (3-1) posteert coach Zinédine Zidane Eden Hazard weer voorin naast Karim Benzema. De Fransman kiest vanavond voor een 4-4-2-opstelling. Thibaut Courtois staat vanzelfsprekend onder de lat bij Real Madrid.

De 11 namen van Real Madrid:. vooraf, 21 uur 17.

21:17 - Vooraf Vooraf, 21 uur 17

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Federico Valverde, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Valencia CF. Jasper Cillessen, Daniel Wass, Hugo Guillamón, Eliaquim Mangala, José Luis Gayá, Ferrán Torres, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Rodrigo, Maximiliano Gómez Opstelling Valencia CF Maximiliano Gómez, Rodrigo, Carlos Soler, Geoffrey Kondogbia, Daniel Parejo, Ferrán Torres, José Luis Gayá, Eliaquim Mangala, Hugo Guillamón, Daniel Wass, Jasper Cillessen