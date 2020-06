Barcelona wint met de handrem op, nummer 699 voor Lionel Messi

Met nummer 18 Mallorca en nummer 19 Leganes mochten de eerste hapjes op papier niet al te zwaar liggen op de Catalaanse maag. Mallorca werd afgelopen weekend al opgepeuzeld met 0-4, maar Leganes was wel een taaie hap.

De bezoekers moesten loeren op de counter en stilstaande fases en hadden die boodschap goed begrepen. Guerrero kon in het openingskwartier twee keer de 0-1 laten aantekenen, maar was niet koelbloedig genoeg.

Een ondermaats Barcelona wandelde naar de pauze, maar toch was het vlak voor het rustsignaal bingo. Doelman Cuellar had nog geen bal moeten pakken, maar werd gevloerd door tiener Fati.

Na de pauze zette Barça het balbezit wel wat meer om in doelgevaar en Leganes kon geen vuist meer maken. Kort na het uur werd de 2-0 van een onzichtbare Griezmann nog afgekeurd, maar een minuutje later begon Messi aan zijn strooptocht.

Bij Leganes was van social distancing in de zestien geen sprake: Messi mocht de eindstand vanaf de stip vastleggen, goed voor doelpunt 699 in zijn carrière.

Vrijdag kan Messi tegen Sevilla op zoek naar zijn 700e roos. Eerste achtervolger Real Madrid krijgt donderdagavond tegen Valencia eerst nog de kans om de kloof met de koploper weer te beperken tot 2 eenheden.