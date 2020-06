LIVE: Vamos! Sevilla en Betis herstarten La Liga met vurige stadsderby

23' eerste helft, minuut 23. Dreiging via hoekschop. Coaches Rubi en Lopetegui hebben de schaakstukken netjes op het bord gezet. Maar op stilstaande fases krijgen we wel wat dreiging. Koundé komt na een ingestudeerd nummertje ingelopen aan de eerste paal, maar kopt naast. . Dreiging via hoekschop Coaches Rubi en Lopetegui hebben de schaakstukken netjes op het bord gezet. Maar op stilstaande fases krijgen we wel wat dreiging. Koundé komt na een ingestudeerd nummertje ingelopen aan de eerste paal, maar kopt naast.

19' eerste helft, minuut 19. Heel vlot verlopen de aanvalspogingen van Betis nog niet. Het is zoeken en werken voor de bezoekers. Ook een eerste corner levert geen gevaar op. . Heel vlot verlopen de aanvalspogingen van Betis nog niet. Het is zoeken en werken voor de bezoekers. Ook een eerste corner levert geen gevaar op.

17' eerste helft, minuut 17. Veel vuur levert de vurige stadsderby voorlopig nog niet op. Ocampos tekende voor de beste kans van de openingsfase. . Veel vuur levert de vurige stadsderby voorlopig nog niet op. Ocampos tekende voor de beste kans van de openingsfase.

15' eerste helft, minuut 15. Antwoord Betis. Real Betis steekt dan toch eens de neus aan het venster. Nabil Fekir probeert met een steekballetje Borja Iglesias in stelling te brengen, maar de aanvaller mist wat snelheid. . Antwoord Betis Real Betis steekt dan toch eens de neus aan het venster. Nabil Fekir probeert met een steekballetje Borja Iglesias in stelling te brengen, maar de aanvaller mist wat snelheid.

11' eerste helft, minuut 11. Op de kruising! Sevilla ziet Betis aanmodderen in de opbouw en wacht geduldig af. En dat loont. Ocampos kan tegenprikken en nagelt de bal vanuit een scherpe hoek op de kruising. . Op de kruising! Sevilla ziet Betis aanmodderen in de opbouw en wacht geduldig af. En dat loont. Ocampos kan tegenprikken en nagelt de bal vanuit een scherpe hoek op de kruising.

10' eerste helft, minuut 10. Real Betis heeft voorlopig geen antwoord klaar. Het moet te lang breien om aan de overzijde te geraken en ziet dan Emerson de bal verspelen. . Real Betis heeft voorlopig geen antwoord klaar. Het moet te lang breien om aan de overzijde te geraken en ziet dan Emerson de bal verspelen.

8' eerste helft, minuut 8. Sevilla dicteert de wet. Sevilla toont waarom het de nummer 3 van Spanje is. Het neemt meteen de regie van de wedstrijd in handen en dreigt ook. Reguilon pompt de bal in het strafschopgebied, Munir weet er zich geen raad mee. . Sevilla dicteert de wet Sevilla toont waarom het de nummer 3 van Spanje is. Het neemt meteen de regie van de wedstrijd in handen en dreigt ook. Reguilon pompt de bal in het strafschopgebied, Munir weet er zich geen raad mee.

6' eerste helft, minuut 6. De verdediging en het middenveld van Betis plakken tegen elkaar rond de middellijn. Sevilla wil een eerste keer profiteren van het gedurfde spel van de bezoekers, maar moet vrede nemen met een corner. . De verdediging en het middenveld van Betis plakken tegen elkaar rond de middellijn. Sevilla wil een eerste keer profiteren van het gedurfde spel van de bezoekers, maar moet vrede nemen met een corner.

4' eerste helft, minuut 4. Jordan laat de Sevilla-fans een eerste keer likkebaarden voor hun tv-scherm. Met een mooie dribbel stuurt hij Rodriguez het bos in. . Jordan laat de Sevilla-fans een eerste keer likkebaarden voor hun tv-scherm. Met een mooie dribbel stuurt hij Rodriguez het bos in.

2' eerste helft, minuut 2. In Duitsland lijkt het thuisvoordeel volledig weggevallen door het verbod op publiek. Ondervindt Sevilla daar ook problemen mee? . In Duitsland lijkt het thuisvoordeel volledig weggevallen door het verbod op publiek. Ondervindt Sevilla daar ook problemen mee?

1' eerste helft, minuut 1. Vamos! Na 93 dagen zonder Spaans voetbal hervat La Liga. De vurige stadsderby tussen Sevilla en Real Betis is de gedroomde openingsaffiche. Krijgen we ook vuurwerk? . Vamos! Na 93 dagen zonder Spaans voetbal hervat La Liga. De vurige stadsderby tussen Sevilla en Real Betis is de gedroomde openingsaffiche. Krijgen we ook vuurwerk?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:28 vooraf, 20 uur 28. Wie schiet best uit de startblokken? Na een lange coronapauze is het voor beide coaches in het duister tasten hoeveel wedstrijdritme de elftallen missen. Sevilla is al 6 wedstrijden ongeslagen en Betis legde vlak voor de competitiestop nog Real Madrid over de knie. Maar wat is dat bijna 3 maanden later nog waard? . Wie schiet best uit de startblokken? Na een lange coronapauze is het voor beide coaches in het duister tasten hoeveel wedstrijdritme de elftallen missen. Sevilla is al 6 wedstrijden ongeslagen en Betis legde vlak voor de competitiestop nog Real Madrid over de knie. Maar wat is dat bijna 3 maanden later nog waard?

20:26 vooraf, 20 uur 26. De sfeer van een derby is heel bijzonder. Dat is altijd heel intens en opwindend. Dat zal zonder publiek heel anders voelen. We zullen dat gevoel missen. Julen Lopetegui, coach Sevilla. De sfeer van een derby is heel bijzonder. Dat is altijd heel intens en opwindend. Dat zal zonder publiek heel anders voelen. We zullen dat gevoel missen. Julen Lopetegui, coach Sevilla

20:25 vooraf, 20 uur 25. Sevilla gaat voor top 3. Sevilla is dit seizoen een van de revelaties in Spanje. Onder ex-bondscoach Julen Lopetegui mocht het in de eerste seizoenshelft zelfs even genieten van de eerste plek in het klassement. Intussen staat Sevilla nog steeds knap derde en de warmbloedige Andalusiërs zijn niet van plan om hun Europees ticket nog uit handen te geven. . Sevilla gaat voor top 3 Sevilla is dit seizoen een van de revelaties in Spanje. Onder ex-bondscoach Julen Lopetegui mocht het in de eerste seizoenshelft zelfs even genieten van de eerste plek in het klassement. Intussen staat Sevilla nog steeds knap derde en de warmbloedige Andalusiërs zijn niet van plan om hun Europees ticket nog uit handen te geven.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Vamos! Met één van de vurigste stadsderby¿s begint vanavond La Liga eraan. Sevilla bekampt Real Betis, een startschot vanjewelste. Krijgen we ook meteen vuurwerk bij de herstart van de Spaanse voetbalcompetitie? . Vamos! Met één van de vurigste stadsderby¿s begint vanavond La Liga eraan. Sevilla bekampt Real Betis, een startschot vanjewelste. Krijgen we ook meteen vuurwerk bij de herstart van de Spaanse voetbalcompetitie?

Opstelling Sevilla. Tomáš Vaclík, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Jordán, Fernando, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Munir El Haddadi Opstelling Sevilla Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Fernando, Jordán, Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Tomáš Vaclík

Opstelling Real Betis. Joel Robles, Emerson Aparecido, Marc Bartra, Sidnei, Àlex Moreno, Carles Aleña, Guido Rodríguez, Sergio Canales, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Tello Opstelling Real Betis Tello, Borja Iglesias, Nabil Fekir, Sergio Canales, Guido Rodríguez, Carles Aleña, Àlex Moreno, Sidnei, Marc Bartra, Emerson Aparecido, Joel Robles