Herstart La Liga levert geen vuurwerk op, wel logische zege voor Sevilla

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. El Gran Derbi leverde geen groots spektakel op, wel een logische zege voor Sevilla. De thuisploeg trok een bleke wedstrijd met twee goals naar zich toe. . Einde El Gran Derbi leverde geen groots spektakel op, wel een logische zege voor Sevilla. De thuisploeg trok een bleke wedstrijd met twee goals naar zich toe.

90+2' Zes minuten extra. De coaches hebben de wissels gretig gebruikt en scheidsrechter Lahoz rekent elke vervanging door op zijn chronometer. We krijgen nog 6 minuten extra. . tweede helft, minuut 92. Zes minuten extra De coaches hebben de wissels gretig gebruikt en scheidsrechter Lahoz rekent elke vervanging door op zijn chronometer. We krijgen nog 6 minuten extra.

90+1' tweede helft, minuut 91. Zowel Bartra als Jordan ligt geveld met krampen. De scheidsrechter legt het spel even stil, maar zou evengoed kunnen affluiten. . Zowel Bartra als Jordan ligt geveld met krampen. De scheidsrechter legt het spel even stil, maar zou evengoed kunnen affluiten.

89' tweede helft, minuut 89. Betis doet poging. Joaquin vindt de ruimte voor het schot, maar Koundé gooit zich er nog voor. Invaller Pedraza komt net te laat om de rebound in doel te tikken. Betis balt dan toch nog de vuisten. . Betis doet poging Joaquin vindt de ruimte voor het schot, maar Koundé gooit zich er nog voor. Invaller Pedraza komt net te laat om de rebound in doel te tikken. Betis balt dan toch nog de vuisten.

84' tweede helft, minuut 84. Slotoffensief? Real Betis eist de bal op, maar doet er al 80 minuten veel te weinig mee. Kan het de nederlaag nog afwenden met een slotoffensief? . Slotoffensief? Real Betis eist de bal op, maar doet er al 80 minuten veel te weinig mee. Kan het de nederlaag nog afwenden met een slotoffensief?

81' tweede helft, minuut 81. Real Betis lijkt wel nog zin te hebben om nog een tiental minuten te knokken. Vaclik heeft echter niet veel moeite met de pogingen van de bezoekers. Het moet toch allemaal wat scherper bij Betis. . Real Betis lijkt wel nog zin te hebben om nog een tiental minuten te knokken. Vaclik heeft echter niet veel moeite met de pogingen van de bezoekers. Het moet toch allemaal wat scherper bij Betis.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Sevilla, Sergio Escudero erin, Oliver Torres eruit wissel Oliver Torres Sergio Escudero

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Sevilla, Franco Vazquez erin, Sergio Reguilón eruit wissel Sergio Reguilón Franco Vazquez

78' tweede helft, minuut 78. Daar is Real Betis dan toch nog eens. Emerson steekt de bal schuin door het strafschopgebied, maar er is geen ploegmaat gevolgd om in doel te verlengen. . Daar is Real Betis dan toch nog eens. Emerson steekt de bal schuin door het strafschopgebied, maar er is geen ploegmaat gevolgd om in doel te verlengen.

78' tweede helft, minuut 78. Voor Sevilla hoeft het duidelijk niet meer. De thuisploeg laat het initiatief aan de stadsrivaal en lijkt nog een kwartiertje te willen wachten op de 3 punten. . Voor Sevilla hoeft het duidelijk niet meer. De thuisploeg laat het initiatief aan de stadsrivaal en lijkt nog een kwartiertje te willen wachten op de 3 punten.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Real Betis, Alfonso Pedraza erin, Àlex Moreno eruit wissel Àlex Moreno Alfonso Pedraza

76' tweede helft, minuut 76. De lange competitiepauze heeft Munir geen deugd gedaan. Hij wordt na 75 minuten geveld door krampen en vraagt een wissel. Suso krijgt nog een kwartiertje. . De lange competitiepauze heeft Munir geen deugd gedaan. Hij wordt na 75 minuten geveld door krampen en vraagt een wissel. Suso krijgt nog een kwartiertje.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Sevilla, Suso erin, Munir El Haddadi eruit wissel Munir El Haddadi Suso

74' tweede helft, minuut 74. Drinkpauze nummer 2. Rubi leest zijn elftal nog eens de levieten. Als Betis geen tweede derby op rij wil verliezen dit seizoen, heeft het dringend een doelpunt nodig. . Drinkpauze nummer 2 Rubi leest zijn elftal nog eens de levieten. Als Betis geen tweede derby op rij wil verliezen dit seizoen, heeft het dringend een doelpunt nodig.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Sevilla, Youssef En-Nesyri erin, Luuk de Jong eruit wissel Luuk de Jong Youssef En-Nesyri

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Sevilla, Éver Banega erin, Lucas Ocampos eruit wissel Lucas Ocampos Éver Banega

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Real Betis, Loren Morón erin, Borja Iglesias eruit wissel Borja Iglesias Loren Morón

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Real Betis, Joaquín erin, Carles Aleña eruit wissel Carles Aleña Joaquín

68' tweede helft, minuut 68. Dan toch Real Betis. Real Betis toont dat het toch gevaar kan creëren. Borja Iglesias staat goed om te koppen, maar streelt de bal met zijn kruin. Het was meteen zijn laatste wapenfeit, want Moron neemt zijn plekje op het veld in. . Dan toch Real Betis Real Betis toont dat het toch gevaar kan creëren. Borja Iglesias staat goed om te koppen, maar streelt de bal met zijn kruin. Het was meteen zijn laatste wapenfeit, want Moron neemt zijn plekje op het veld in.

66' tweede helft, minuut 66. Sevilla lijkt de genadeklap te hebben uitgedeeld. Het houdt Real Betis netjes onder de duim met een 2-0-voorsprong. . Sevilla lijkt de genadeklap te hebben uitgedeeld. Het houdt Real Betis netjes onder de duim met een 2-0-voorsprong.

62' tweede helft, minuut 62. Sevilla onder stoom. De ingreep van Betis komt te laat, want Sevilla heeft de dubbele voorsprong beet na een corner. Verdedigende middenvelder Fernando Reges werkt een fantasietje van Ocampos - een heerlijk hakje - tegen de touwen. . Sevilla onder stoom De ingreep van Betis komt te laat, want Sevilla heeft de dubbele voorsprong beet na een corner. Verdedigende middenvelder Fernando Reges werkt een fantasietje van Ocampos - een heerlijk hakje - tegen de touwen.

62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Fernando van Sevilla. 2, 0. goal Sevilla Real Betis einde 2 0

62' tweede helft, minuut 62. Rubi grijpt in. Rubi moet een andere aanpak uit zijn mouw schudden en gooit het jonge veulen Diego Lainez op het veld. Kan hij Betis aanvallend wat meer tanden geven? . Rubi grijpt in Rubi moet een andere aanpak uit zijn mouw schudden en gooit het jonge veulen Diego Lainez op het veld. Kan hij Betis aanvallend wat meer tanden geven?

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Real Betis, Diego Lainez erin, Tello eruit wissel Tello Diego Lainez

59' tweede helft, minuut 59. Heeft Real Betis de wapens om het Sevilla nog moeilijk te maken? Met de eerste helft in het achterhoofd niet, maar Betis verraste voor de coronapauze Real Madrid nog. . Heeft Real Betis de wapens om het Sevilla nog moeilijk te maken? Met de eerste helft in het achterhoofd niet, maar Betis verraste voor de coronapauze Real Madrid nog.

56' tweede helft, minuut 56. Ocampos werkt af. Sevilla verdiende een doelpunt, maar krijgt het wel heel gemakkelijk in de schoot geworpen. Ocampos trapt de lichte strafschop probleemloos binnen in de rechterhoek. Door de luidsprekers weerklinkt gejuich. . Ocampos werkt af Sevilla verdiende een doelpunt, maar krijgt het wel heel gemakkelijk in de schoot geworpen. Ocampos trapt de lichte strafschop probleemloos binnen in de rechterhoek. Door de luidsprekers weerklinkt gejuich.

56' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 56 door Lucas Ocampos van Sevilla. 1, 0. penalty Sevilla Real Betis einde 1 0

55' tweede helft, minuut 55. Strafschop. Scheidsrechter Lahoz heeft een elleboog van Bartra gezien in het strafschopgebied en wijst naar de stip. Heel licht gefloten, maar een uitstekende kans voor Sevilla. . Strafschop Scheidsrechter Lahoz heeft een elleboog van Bartra gezien in het strafschopgebied en wijst naar de stip. Heel licht gefloten, maar een uitstekende kans voor Sevilla.

54' tweede helft, minuut 54. Ocampos loopt zich vast. Sevilla blijft doorduwen voor het openingsdoelpunt, maar Robles heeft zich nog steeds niet moeten omdraaien. Na een goede collectieve actie loopt Ocampos zich vast op de muur van Betis. . Ocampos loopt zich vast Sevilla blijft doorduwen voor het openingsdoelpunt, maar Robles heeft zich nog steeds niet moeten omdraaien. Na een goede collectieve actie loopt Ocampos zich vast op de muur van Betis.

54' Gele kaart voor Marc Bartra van Real Betis tijdens tweede helft, minuut 54 Marc Bartra Real Betis

52' tweede helft, minuut 52. Sevilla kan omschakelen omdat de scheidsrechter een foutje van Oliver Torres door de vingers ziet. De thuisploeg krijgt zo een hoekschop waar het eigenlijk geen aanspraak op mag maken. . Sevilla kan omschakelen omdat de scheidsrechter een foutje van Oliver Torres door de vingers ziet. De thuisploeg krijgt zo een hoekschop waar het eigenlijk geen aanspraak op mag maken.

50' tweede helft, minuut 50. Geharrewar voor doel. Jesus Navas rukt zich eens los als rechtsachter en veroorzaakt meteen chaos voor de doelmond van Betis. Een eerste schot van Jordan gaat de mist in, de pass naar Reguilon komt wat te laat en uiteindelijk kan Robles de doelpoging klemmen. . Geharrewar voor doel Jesus Navas rukt zich eens los als rechtsachter en veroorzaakt meteen chaos voor de doelmond van Betis. Een eerste schot van Jordan gaat de mist in, de pass naar Reguilon komt wat te laat en uiteindelijk kan Robles de doelpoging klemmen.

49' Gele kaart voor Emerson Aparecido van Real Betis tijdens tweede helft, minuut 49 Emerson Aparecido Real Betis

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Rubi heeft zijn verdediging herschikt voor de tweede helft met invaller Feddal, maar vooral op het middenveld verliep de doorstroming slecht. Krijgen we eindelijk wat spektakel na de pauze? . Start tweede helft Rubi heeft zijn verdediging herschikt voor de tweede helft met invaller Feddal, maar vooral op het middenveld verliep de doorstroming slecht. Krijgen we eindelijk wat spektakel na de pauze?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:49 rust, 22 uur 49. Vervanging bij Real Betis, Zouhair Feddal erin, Sidnei eruit wissel Sidnei Zouhair Feddal

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Sevilla en Real Betis trekken met een ongewijzigd scorebord weer de kleedkamers in. De ploegen lijken de lucifers niet te vinden om de vurige stadsderby in lichterlaaie te zetten. . Rust Sevilla en Real Betis trekken met een ongewijzigd scorebord weer de kleedkamers in. De ploegen lijken de lucifers niet te vinden om de vurige stadsderby in lichterlaaie te zetten.

45+1' eerste helft, minuut 46. El Gran Derbi blijft een bescheiden duel. Het ziet er niet naar uit dat er nog een doelpunt komt voor de pauze. Sevilla heeft wel al enkele kansen gekregen, maar kon niet oogsten. . El Gran Derbi blijft een bescheiden duel. Het ziet er niet naar uit dat er nog een doelpunt komt voor de pauze. Sevilla heeft wel al enkele kansen gekregen, maar kon niet oogsten.

40' eerste helft, minuut 40. Real Betis blijft aanvallend onmondig. Canales pakt uit met een wel heel optimistisch afstandsschot. Het kan de virtuele supporters, die uit de luidsprekers schallen, niet verstommen. . Real Betis blijft aanvallend onmondig. Canales pakt uit met een wel heel optimistisch afstandsschot. Het kan de virtuele supporters, die uit de luidsprekers schallen, niet verstommen.

39' eerste helft, minuut 39. Munir gaat eigen kans. Sevilla voert de druk op met de rust in zicht. Ocampos en De Jong rukken zich de haren uit, want Munir gaat zijn eigen kans. De verkeerde keuze. . Munir gaat eigen kans Sevilla voert de druk op met de rust in zicht. Ocampos en De Jong rukken zich de haren uit, want Munir gaat zijn eigen kans. De verkeerde keuze.

37' eerste helft, minuut 37. Reguilon zoekt rechter. Betis heeft het op de linkerflank heel moeilijk met de oprukkende Reguilon. De Spaanse linksachter krijgt de ruimte voor een schot, maar zoekt naar zijn rechter. Ondertussen heeft de Betis-defensie het gaatje al dichtgemetseld. . Reguilon zoekt rechter Betis heeft het op de linkerflank heel moeilijk met de oprukkende Reguilon. De Spaanse linksachter krijgt de ruimte voor een schot, maar zoekt naar zijn rechter. Ondertussen heeft de Betis-defensie het gaatje al dichtgemetseld.

35' eerste helft, minuut 35. Nabil Fekir laat niet voor het eerst een bal van zijn voet springen. De Algerijn maakt in de eerste helft geen scherpe indruk. . Nabil Fekir laat niet voor het eerst een bal van zijn voet springen. De Algerijn maakt in de eerste helft geen scherpe indruk.

32' eerste helft, minuut 32. Drinkpauze. De 22 protagonisten strompelen naar de zijlijn voor een drinkpauze. Komt het door de warme temperaturen dat de derby al een halfuur vastzit? . Drinkpauze De 22 protagonisten strompelen naar de zijlijn voor een drinkpauze. Komt het door de warme temperaturen dat de derby al een halfuur vastzit?

28' eerste helft, minuut 28. Net naast. Munir lijkt vanuit stilstaand weinig teweeg te kunnen brengen, maar krijgt de bal toch nog bij De Jong. De Nederlandse spits kopt ietwat nonchalant naast de rechterpaal. Sevilla begint steeds meer aanspraak te maken op een doelpunt. . Net naast Munir lijkt vanuit stilstaand weinig teweeg te kunnen brengen, maar krijgt de bal toch nog bij De Jong. De Nederlandse spits kopt ietwat nonchalant naast de rechterpaal. Sevilla begint steeds meer aanspraak te maken op een doelpunt.

23' eerste helft, minuut 23. Dreiging via hoekschop. Coaches Rubi en Lopetegui hebben de schaakstukken netjes op het bord gezet. Maar op stilstaande fases krijgen we wel wat dreiging. Koundé komt na een ingestudeerd nummertje ingelopen aan de eerste paal, maar kopt naast. . Dreiging via hoekschop Coaches Rubi en Lopetegui hebben de schaakstukken netjes op het bord gezet. Maar op stilstaande fases krijgen we wel wat dreiging. Koundé komt na een ingestudeerd nummertje ingelopen aan de eerste paal, maar kopt naast.

19' eerste helft, minuut 19. Heel vlot verlopen de aanvalspogingen van Betis nog niet. Het is zoeken en werken voor de bezoekers. Ook een eerste corner levert geen gevaar op. . Heel vlot verlopen de aanvalspogingen van Betis nog niet. Het is zoeken en werken voor de bezoekers. Ook een eerste corner levert geen gevaar op.

17' eerste helft, minuut 17. Veel vuur levert de vurige stadsderby voorlopig nog niet op. Ocampos tekende voor de beste kans van de openingsfase. . Veel vuur levert de vurige stadsderby voorlopig nog niet op. Ocampos tekende voor de beste kans van de openingsfase.

15' eerste helft, minuut 15. Antwoord Betis. Real Betis steekt dan toch eens de neus aan het venster. Nabil Fekir probeert met een steekballetje Borja Iglesias in stelling te brengen, maar de aanvaller mist wat snelheid. . Antwoord Betis Real Betis steekt dan toch eens de neus aan het venster. Nabil Fekir probeert met een steekballetje Borja Iglesias in stelling te brengen, maar de aanvaller mist wat snelheid.

11' eerste helft, minuut 11. Op de kruising! Sevilla ziet Betis aanmodderen in de opbouw en wacht geduldig af. En dat loont. Ocampos kan tegenprikken en nagelt de bal vanuit een scherpe hoek op de kruising. . Op de kruising! Sevilla ziet Betis aanmodderen in de opbouw en wacht geduldig af. En dat loont. Ocampos kan tegenprikken en nagelt de bal vanuit een scherpe hoek op de kruising.

10' eerste helft, minuut 10. Real Betis heeft voorlopig geen antwoord klaar. Het moet te lang breien om aan de overzijde te geraken en ziet dan Emerson de bal verspelen. . Real Betis heeft voorlopig geen antwoord klaar. Het moet te lang breien om aan de overzijde te geraken en ziet dan Emerson de bal verspelen.

8' eerste helft, minuut 8. Sevilla dicteert de wet. Sevilla toont waarom het de nummer 3 van Spanje is. Het neemt meteen de regie van de wedstrijd in handen en dreigt ook. Reguilon pompt de bal in het strafschopgebied, Munir weet er zich geen raad mee. . Sevilla dicteert de wet Sevilla toont waarom het de nummer 3 van Spanje is. Het neemt meteen de regie van de wedstrijd in handen en dreigt ook. Reguilon pompt de bal in het strafschopgebied, Munir weet er zich geen raad mee.

6' eerste helft, minuut 6. De verdediging en het middenveld van Betis plakken tegen elkaar rond de middellijn. Sevilla wil een eerste keer profiteren van het gedurfde spel van de bezoekers, maar moet vrede nemen met een corner. . De verdediging en het middenveld van Betis plakken tegen elkaar rond de middellijn. Sevilla wil een eerste keer profiteren van het gedurfde spel van de bezoekers, maar moet vrede nemen met een corner.

4' eerste helft, minuut 4. Jordan laat de Sevilla-fans een eerste keer likkebaarden voor hun tv-scherm. Met een mooie dribbel stuurt hij Rodriguez het bos in. . Jordan laat de Sevilla-fans een eerste keer likkebaarden voor hun tv-scherm. Met een mooie dribbel stuurt hij Rodriguez het bos in.

2' eerste helft, minuut 2. In Duitsland lijkt het thuisvoordeel volledig weggevallen door het verbod op publiek. Ondervindt Sevilla daar ook problemen mee? . In Duitsland lijkt het thuisvoordeel volledig weggevallen door het verbod op publiek. Ondervindt Sevilla daar ook problemen mee?

1' eerste helft, minuut 1. Vamos! Na 93 dagen zonder Spaans voetbal hervat La Liga. De vurige stadsderby tussen Sevilla en Real Betis is de gedroomde openingsaffiche. Krijgen we ook vuurwerk? . Vamos! Na 93 dagen zonder Spaans voetbal hervat La Liga. De vurige stadsderby tussen Sevilla en Real Betis is de gedroomde openingsaffiche. Krijgen we ook vuurwerk?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:19 vooraf, 21 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:19 vooraf, 21 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:28 vooraf, 20 uur 28. Wie schiet best uit de startblokken? Na een lange coronapauze is het voor beide coaches in het duister tasten hoeveel wedstrijdritme de elftallen missen. Sevilla is al 6 wedstrijden ongeslagen en Betis legde vlak voor de competitiestop nog Real Madrid over de knie. Maar wat is dat bijna 3 maanden later nog waard? . Wie schiet best uit de startblokken? Na een lange coronapauze is het voor beide coaches in het duister tasten hoeveel wedstrijdritme de elftallen missen. Sevilla is al 6 wedstrijden ongeslagen en Betis legde vlak voor de competitiestop nog Real Madrid over de knie. Maar wat is dat bijna 3 maanden later nog waard?

20:26 vooraf, 20 uur 26. De sfeer van een derby is heel bijzonder. Dat is altijd heel intens en opwindend. Dat zal zonder publiek heel anders voelen. We zullen dat gevoel missen. Julen Lopetegui, coach Sevilla. De sfeer van een derby is heel bijzonder. Dat is altijd heel intens en opwindend. Dat zal zonder publiek heel anders voelen. We zullen dat gevoel missen. Julen Lopetegui, coach Sevilla

20:25 vooraf, 20 uur 25. Sevilla gaat voor top 3. Sevilla is dit seizoen een van de revelaties in Spanje. Onder ex-bondscoach Julen Lopetegui mocht het in de eerste seizoenshelft zelfs even genieten van de eerste plek in het klassement. Intussen staat Sevilla nog steeds knap derde en de warmbloedige Andalusiërs zijn niet van plan om hun Europees ticket nog uit handen te geven. . Sevilla gaat voor top 3 Sevilla is dit seizoen een van de revelaties in Spanje. Onder ex-bondscoach Julen Lopetegui mocht het in de eerste seizoenshelft zelfs even genieten van de eerste plek in het klassement. Intussen staat Sevilla nog steeds knap derde en de warmbloedige Andalusiërs zijn niet van plan om hun Europees ticket nog uit handen te geven.

20:23 vooraf, 20 uur 23. Primera División Herstart La Liga: Barcelona in financieel onweer en Real Madrid met een Verlosser

20:23 vooraf, 20 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:22 vooraf, 20 uur 22. Vamos! Met één van de vurigste stadsderby¿s begint vanavond La Liga eraan. Sevilla bekampt Real Betis, een startschot vanjewelste. Krijgen we ook meteen vuurwerk bij de herstart van de Spaanse voetbalcompetitie? . Vamos! Met één van de vurigste stadsderby¿s begint vanavond La Liga eraan. Sevilla bekampt Real Betis, een startschot vanjewelste. Krijgen we ook meteen vuurwerk bij de herstart van de Spaanse voetbalcompetitie?

20:22 - Vooraf Vooraf, 20 uur 22

Opstelling Sevilla. Tomáš Vaclík, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Jordán, Fernando, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Munir El Haddadi Opstelling Sevilla Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Fernando, Jordán, Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Tomáš Vaclík

Opstelling Real Betis. Joel Robles, Emerson Aparecido, Marc Bartra, Sidnei, Àlex Moreno, Carles Aleña, Guido Rodríguez, Sergio Canales, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Tello Opstelling Real Betis Tello, Borja Iglesias, Nabil Fekir, Sergio Canales, Guido Rodríguez, Carles Aleña, Àlex Moreno, Sidnei, Marc Bartra, Emerson Aparecido, Joel Robles