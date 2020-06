Na drie maanden wachten is Messi terug, fit voor een basisplaats in Mallorca

21:07

vooraf, 21 uur 07. Messi wel, Suarez niet. De twee meest opvallende namen in de basiself van Barcelona zijn verdediger Araujo en aanvaller Braithwaite. Braithwaite krijgt (zoals te verwachten was) de voorkeur op Suarez, die in januari geopereerd moest worden aan de knie. Trainer Setien had voor de wedstrijd al gezegd dat Suarez niet klaar is om 90 minuten te spelen. Araujo krijgt een plaats naar Piqué achterin door de schorsing van Lenglet en omdat Umtiti niet fit is. Voor de rest vertrouwde namen met Messi en Griezmann voorin en Roberto als rechtsachter. .