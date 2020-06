LIVE: Barcelona staat op een dubbele voorsprong tegen Mallorca

90+3' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 93 door Lionel Messi van Barcelona. 0, 4. goal Real Mallorca Barcelona 0 4

90+2' tweede helft, minuut 92. Vijf minuten extra. Onder meer door de streaker die het veld is opgelopen, komen er vijf minuten bij. Veel maakt het allemaal niet uit. Barcelona is zegezeker en Mallorca geeft de indruk dat ze na 180 minuten nog niet zouden scoren. Ze missen efficiëntie voor doel. . Vijf minuten extra Onder meer door de streaker die het veld is opgelopen, komen er vijf minuten bij. Veel maakt het allemaal niet uit. Barcelona is zegezeker en Mallorca geeft de indruk dat ze na 180 minuten nog niet zouden scoren. Ze missen efficiëntie voor doel.

90+2' tweede helft, minuut 92. Lago Junior heeft zich wel positief laten opmerken als invaller bij Mallorca. De Ivoriaan brengt Semedo soms in verlegenheid met zijn dribbels en versnellingen. Hij knal rakelings naast. . Lago Junior heeft zich wel positief laten opmerken als invaller bij Mallorca. De Ivoriaan brengt Semedo soms in verlegenheid met zijn dribbels en versnellingen. Hij knal rakelings naast.

86' Gele kaart voor Daniel Rodríguez van Real Mallorca tijdens tweede helft, minuut 86 Daniel Rodríguez Real Mallorca

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Barcelona, Junior Firpo erin, Frenkie de Jong eruit wissel Frenkie de Jong Junior Firpo

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Real Mallorca, Abdón Prats erin, Ante Budimir eruit wissel Ante Budimir Abdón Prats

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Real Mallorca, Yannis Salibur erin, Salva Sevilla eruit wissel Salva Sevilla Yannis Salibur

80' Alba scoort de 0-3. Alba maakt er 0-3 van. Hij duikt op achter de defensieve linie van Mallorca en kan dan alleen op doel afstormen. Het is heel moeilijk te zien of hij vanuit buitenspel vertrok, maar de VAR geeft zijn goedkeuring. De goal telt. . tweede helft, minuut 80. Alba scoort de 0-3 Alba maakt er 0-3 van. Hij duikt op achter de defensieve linie van Mallorca en kan dan alleen op doel afstormen. Het is heel moeilijk te zien of hij vanuit buitenspel vertrok, maar de VAR geeft zijn goedkeuring. De goal telt.

79' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 79 door Jordi Alba van Barcelona. 0, 3. goal Real Mallorca Barcelona 0 3

75' tweede helft, minuut 75. Barcelona heeft geen zin om onnodig energie te verbruiken. Het worden nog zware weken met heel veel matchen. Mallorca krijgt de bal, maar meer dan halve kansen levert dat niet op voor de thuisploeg. . Barcelona heeft geen zin om onnodig energie te verbruiken. Het worden nog zware weken met heel veel matchen. Mallorca krijgt de bal, maar meer dan halve kansen levert dat niet op voor de thuisploeg.

73' Gele kaart voor Jordi Alba van Barcelona tijdens tweede helft, minuut 73 Jordi Alba Barcelona

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Barcelona, Arthur erin, Sergio Busquets eruit wissel Sergio Busquets Arthur

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Barcelona, Nélson Semedo erin, Sergi Roberto eruit wissel Sergi Roberto Nélson Semedo

71' tweede helft, minuut 71. Ter Stegen bokst bij een hoekschop lucht weg in plaats van de bal. Rakitic moet de scheve situatie oplossen aan de tweede paal. Mallorca dreigt nog eens. . Ter Stegen bokst bij een hoekschop lucht weg in plaats van de bal. Rakitic moet de scheve situatie oplossen aan de tweede paal. Mallorca dreigt nog eens.

63' tweede helft, minuut 63. Kabbelen is het werkwoord voor het spelbeeld van de laatste minuten. Tot Suarez en Messi elk een schietkans krijgen in dezelfde actie. Het is de Argentijn die uiteindelijk over schiet. Eindelijk nog eens opwinding. . Kabbelen is het werkwoord voor het spelbeeld van de laatste minuten. Tot Suarez en Messi elk een schietkans krijgen in dezelfde actie. Het is de Argentijn die uiteindelijk over schiet. Eindelijk nog eens opwinding.

59' tweede helft, minuut 59. Suarez krijgt iets meer dan 30 minuten. Suarez had in januari niet meer kunnen hopen dit seizoen nog te spelen, maar de coronacrisis doet rare dingen met alles en iedereen. Hij komt Griezmann vervangen. . Suarez krijgt iets meer dan 30 minuten Suarez had in januari niet meer kunnen hopen dit seizoen nog te spelen, maar de coronacrisis doet rare dingen met alles en iedereen. Hij komt Griezmann vervangen.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Real Mallorca, Iddrisu Baba erin, Marc Pedraza eruit wissel Marc Pedraza Iddrisu Baba

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Barcelona, Luis Suárez erin, Antoine Griezmann eruit wissel Antoine Griezmann Luis Suárez

54' Onwaarschijnljik, maar waar... Dit is een match zonder publiek en toch loopt er opeens een streaker op het veld. De meeste spelers kunnen er wel eens mee lachen. De man wordt ook heel snel weggeleid. . tweede helft, minuut 54. Onwaarschijnljik, maar waar... Dit is een match zonder publiek en toch loopt er opeens een streaker op het veld. De meeste spelers kunnen er wel eens mee lachen. De man wordt ook heel snel weggeleid.

49' tweede helft, minuut 49. Alweer net niet voor Mallorca. Mallorca toont Barcelona even dat het ook heel knap kan combineren. Kubo is alweer betrokken met een snelle tik, maar het is Budimir die van buiten het strafschopgebied de trekker mag overhalen. Het scheelt heel weinig. . Alweer net niet voor Mallorca Mallorca toont Barcelona even dat het ook heel knap kan combineren. Kubo is alweer betrokken met een snelle tik, maar het is Budimir die van buiten het strafschopgebied de trekker mag overhalen. Het scheelt heel weinig.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. Er is wat gewisseld tijdens de rust. Bij Barcelona zien we Rakitic in de plaats van Vidal. Bij Mallorca komen Lago en Gamez in de ploeg voor Cucho en Sastre. . Begin tweede helft Er is wat gewisseld tijdens de rust. Bij Barcelona zien we Rakitic in de plaats van Vidal. Bij Mallorca komen Lago en Gamez in de ploeg voor Cucho en Sastre.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:48 rust, 22 uur 48. Vervanging bij Real Mallorca, Lago Júnior erin, Cucho eruit wissel Cucho Lago Júnior

22:48 rust, 22 uur 48. Vervanging bij Barcelona, Ivan Rakitic erin, Arturo Vidal eruit wissel Arturo Vidal Ivan Rakitic

22:48 rust, 22 uur 48. Vervanging bij Real Mallorca, Fran Gámez erin, Joan Sastre eruit wissel Joan Sastre Fran Gámez

45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Barcelona gaat rusten met een verdiende 0-2-voorsprong. Al na 1 minuut en ongeveer 8 seconden scoorde Vidal de eerste goal na chaos in de organisatie van de thuisploeg. Mallorca kwam na 25 minuten beter in de match, maar betaalde een prijs voor niet efficiënt zijn. Braithwait knalde hard in doel na een subtiele tik met het hoofd van Messi. . Rust Barcelona gaat rusten met een verdiende 0-2-voorsprong. Al na 1 minuut en ongeveer 8 seconden scoorde Vidal de eerste goal na chaos in de organisatie van de thuisploeg. Mallorca kwam na 25 minuten beter in de match, maar betaalde een prijs voor niet efficiënt zijn. Braithwait knalde hard in doel na een subtiele tik met het hoofd van Messi.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Wat het coronavirus zeker niet heeft aangetast is de kwaliteiten van Messi. Hij fladdert bij momenten heerlijk langs zijn verdedigers. Bijna kan hij scoren na een een-twee met De Jong, maar de tik van de Nederlander is net iets te hard. . Wat het coronavirus zeker niet heeft aangetast is de kwaliteiten van Messi. Hij fladdert bij momenten heerlijk langs zijn verdedigers. Bijna kan hij scoren na een een-twee met De Jong, maar de tik van de Nederlander is net iets te hard.

45+2' eerste helft, minuut 47. Mallorca prikt nog eens tegen, maar Budimir kopt de bal niet tussen de palen. Echt spannend is het voorlopig niet bij deze stand, maar met 1 tegengoal van Mallorca kan dat natuurlijk weer veranderen. Efficiëntie wordt bijzonder belangrijk voor Mallorca en daar schort het voorlopig aan. . Mallorca prikt nog eens tegen, maar Budimir kopt de bal niet tussen de palen. Echt spannend is het voorlopig niet bij deze stand, maar met 1 tegengoal van Mallorca kan dat natuurlijk weer veranderen. Efficiëntie wordt bijzonder belangrijk voor Mallorca en daar schort het voorlopig aan.

42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Vidal. Het mes van Vidal is ook scherp uit de corona-onderbreking gekomen. De Chileen komt te laat bij een tackle op Rodriguez en krijgt een terechte gele kaart. . Geel voor Vidal Het mes van Vidal is ook scherp uit de corona-onderbreking gekomen. De Chileen komt te laat bij een tackle op Rodriguez en krijgt een terechte gele kaart.

42' Gele kaart voor Arturo Vidal van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 42 Arturo Vidal Barcelona

40' VAR-moment. De VAR in Madrid checkt nog even of Griezmann de bal heeft aangeraakt met de arm, maar geeft uiteindelijk groen licht voor het Barcelona-feestje. . eerste helft, minuut 40. VAR-moment De VAR in Madrid checkt nog even of Griezmann de bal heeft aangeraakt met de arm, maar geeft uiteindelijk groen licht voor het Barcelona-feestje.

38' eerste helft, minuut 38. Braithwait maakt er 0-2. Het eerste doelpunt van Braithwait voor Barcelona is een feit. De Jong en Messi koppen een afgeweken voorzet door en Braithwait trapt hard binnen. Als Barcelona versnelt, kan Mallorca niet volgen. . Braithwait maakt er 0-2 Het eerste doelpunt van Braithwait voor Barcelona is een feit. De Jong en Messi koppen een afgeweken voorzet door en Braithwait trapt hard binnen. Als Barcelona versnelt, kan Mallorca niet volgen.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Martin Braithwaite van Barcelona. 0, 2. goal Real Mallorca Barcelona 0 2

33' eerste helft, minuut 33. Opnieuw Kubo. De schijnwerper blijft op Kubo gericht. De 18-jarige Japanner eist een vrije trap op net buiten het strafschopgebied. Hij knalt hard en naast de muur, maar op Ter Stegen. . Opnieuw Kubo De schijnwerper blijft op Kubo gericht. De 18-jarige Japanner eist een vrije trap op net buiten het strafschopgebied. Hij knalt hard en naast de muur, maar op Ter Stegen.

30' eerste helft, minuut 30. Soms zegt 1 actie meer dan veel woorden. Het is Griezmann die bij een nieuwe aanval van Mallorca de bal zonder nadenken naar voor trapt in zijn eigen strafschopgebied. Barcelona weet het even niet meer. . Soms zegt 1 actie meer dan veel woorden. Het is Griezmann die bij een nieuwe aanval van Mallorca de bal zonder nadenken naar voor trapt in zijn eigen strafschopgebied. Barcelona weet het even niet meer.

28' eerste helft, minuut 28. Mallorca sluipt nu toch in de match. Alweer een schitterende tik van Kubo, maar de voorzet van Pozo vindt niemand voor doel. Daarna wordt het schot van Rodriguez afgeblokt. . Mallorca sluipt nu toch in de match. Alweer een schitterende tik van Kubo, maar de voorzet van Pozo vindt niemand voor doel. Daarna wordt het schot van Rodriguez afgeblokt.

22' eerste helft, minuut 22. Bijna 1-1. Als er iemand zijn moederclub een dienst kan bewijzen vanavond dan Mallorca-middenvelder Kubo. De Real-huurling is op zijn 18e de beste man bij Mallorca. Hij komt op snelheid naar binnen en dwingt Ter Stegen tot een goede redding. . Bijna 1-1 Als er iemand zijn moederclub een dienst kan bewijzen vanavond dan Mallorca-middenvelder Kubo. De Real-huurling is op zijn 18e de beste man bij Mallorca. Hij komt op snelheid naar binnen en dwingt Ter Stegen tot een goede redding.

21' eerste helft, minuut 21. Speciaal moment in minuut 20. Deze match wordt uitgezonden met stadiongeluid dat in de regie op het beeld wordt gezet. En daarbij is ook aan applaus gedacht. In de 20e minuut zendt La Liga applaus uit ter ere van alle mensen in de gezondheidszorg. Alsof het stadion helemaal vol zit met klappende mensen. Leuk gedaan. . Speciaal moment in minuut 20 Deze match wordt uitgezonden met stadiongeluid dat in de regie op het beeld wordt gezet. En daarbij is ook aan applaus gedacht. In de 20e minuut zendt La Liga applaus uit ter ere van alle mensen in de gezondheidszorg. Alsof het stadion helemaal vol zit met klappende mensen. Leuk gedaan.

13' eerste helft, minuut 13. De Barcelona-trein dendert keer op keer over Mallorca. En of ze er zin in hebben bij de bezoekers na meer dan drie maanden zonder match? Het levert opnieuw net geen goal op, maar Mallorca moet dringend een vaccin tegen dit Barcelona ontwikkelen. . De Barcelona-trein dendert keer op keer over Mallorca. En of ze er zin in hebben bij de bezoekers na meer dan drie maanden zonder match? Het levert opnieuw net geen goal op, maar Mallorca moet dringend een vaccin tegen dit Barcelona ontwikkelen.

11' eerste helft, minuut 11. Net geen 0-2. Vlotte, snelle aanval van Barcelona met De Jong en Roberto. Het schot van Messi wijkt af en wordt bijna de perfecte assist voor Griezmann, maar die komt een teen te kort. . Net geen 0-2. Vlotte, snelle aanval van Barcelona met De Jong en Roberto. Het schot van Messi wijkt af en wordt bijna de perfecte assist voor Griezmann, maar die komt een teen te kort.

7' eerste helft, minuut 7. Barcelona acteert bijzonder fris. Mallorca snakt naar wat balbezit. Het zijn de bezoekers die het spel helemaal naar zich trekken en bijna levert dat de 0-2 op. Braithwaite schiet in moeilijke omstandigheden naast. . Barcelona acteert bijzonder fris Mallorca snakt naar wat balbezit. Het zijn de bezoekers die het spel helemaal naar zich trekken en bijna levert dat de 0-2 op. Braithwaite schiet in moeilijke omstandigheden naast.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Arturo Vidal van Barcelona. 0, 1. goal Real Mallorca Barcelona 0 1

1' eerste helft, minuut 1. Het is al 0-1. We zijn net een minuut en een handvol seconden aan het spelen en Vidal kopt de 0-1 binnen op voorzet van Alba. De eerste aanval is meteen raak! . Het is al 0-1 We zijn net een minuut en een handvol seconden aan het spelen en Vidal kopt de 0-1 binnen op voorzet van Alba. De eerste aanval is meteen raak!

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. De leider van La Liga heeft de wedstrijd afgetrapt. Volg hier de wedstrijd. . Begin eerste helft De leider van La Liga heeft de wedstrijd afgetrapt. Volg hier de wedstrijd.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:07 vooraf, 21 uur 07. Messi wel, Suarez niet. De twee meest opvallende namen in de basiself van Barcelona zijn verdediger Araujo en aanvaller Braithwaite. Braithwaite krijgt (zoals te verwachten was) de voorkeur op Suarez, die in januari geopereerd moest worden aan de knie. Trainer Setien had voor de wedstrijd al gezegd dat Suarez niet klaar is om 90 minuten te spelen. Araujo krijgt een plaats naar Piqué achterin door de schorsing van Lenglet en omdat Umtiti niet fit is. Voor de rest vertrouwde namen met Messi en Griezmann voorin en Roberto als rechtsachter. . Messi wel, Suarez niet De twee meest opvallende namen in de basiself van Barcelona zijn verdediger Araujo en aanvaller Braithwaite. Braithwaite krijgt (zoals te verwachten was) de voorkeur op Suarez, die in januari geopereerd moest worden aan de knie. Trainer Setien had voor de wedstrijd al gezegd dat Suarez niet klaar is om 90 minuten te spelen. Araujo krijgt een plaats naar Piqué achterin door de schorsing van Lenglet en omdat Umtiti niet fit is. Voor de rest vertrouwde namen met Messi en Griezmann voorin en Roberto als rechtsachter.

20:43 - Vooraf Vooraf, 20 uur 43

Opstelling Real Mallorca. Manolo Reina, Álex Pozo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Joan Sastre, Takefusa Kubo, Salva Sevilla, Marc Pedraza, Daniel Rodríguez, Cucho, Ante Budimir Opstelling Real Mallorca Ante Budimir, Cucho, Daniel Rodríguez, Marc Pedraza, Salva Sevilla, Takefusa Kubo, Joan Sastre, Antonio Raillo, Martin Valjent, Álex Pozo, Manolo Reina

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Jordi Alba, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite Opstelling Barcelona Martin Braithwaite, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Jordi Alba, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen