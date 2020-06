Fris Barcelona verdedigt zijn leidersplaats makkelijk op Mallorca

Met Messi, maar zonder Suarez in de basis begon Barcelona aan zijn herstart. En hoe? Na 1 minuut en ongeveer 5 seconden stond het 0-1. Mallorca verdedigde chaotisch toen De Jong balverlies zelf recht zette. De tegenaanval was gelanceerd en Alba legde zijn voorzet perfect op het hoofd van Vidal: 0-1.

Pas na 20 minuten vond Mallorca een vaccin tegen de aanvalsgolven van Barcelona. Beste man bij de thuisploeg was Kubo. Een Japanner van 18-jaar met een verhaal. Opgeleid bij Barcelona, maar ondertussen speler van Real Madrid, die wordt verhuurd aan Mallorca. Hij kon zijn moederclub een gouden dienst bewijzen in de stand. Twee keer dwong hij Ter Stegen tot goede reddingen.

Een gebrek aan efficiëntie zou een rode draad door de match van Mallorca worden. Dat betaalde de thuisploeg cash. Braithwait scoorde zijn eerste doelpunt voor Barça in minuut 38 na een subtiele assist van Messi: 0-2.

Mallorca gaf Barcelona in de tweede helft bijna een koekje van eigen deeg met een heel snelle goal na een vlotte combinatie, maar Budimir schoot rakelings naast. Even later vond een streaker dat zijn moment gekomen was. Zonder veel opschudding werd hij snel van het veld begeleid.

Barcelona had geen zin onnodig energie te verbruiken. De volgende weken wacht nog een druk programma. Mallorca kreeg meer en meer de bal, maar liep daarmee in een open val. Alba glipte door de buitenspel en maakte 0-3. En ook Messi wou niet ontbreken op het scorebord. Hij scoorde met een afgeweken schot in de extra tijd. Zo hadden Alba en Messi elk een goal en een assist achter hun naam.