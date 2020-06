Video: Hazard viert zijn terugkeer met een assist en een overwinning

22 februari was de laatste keer dat de fans van Real Madrid Eden Hazard aan het werk hadden gezien. Tegen Levante viel hij die avond opnieuw uit met een barst in zijn enkel. Diezelfde fans moesten het zondagavond - bijna vier maand later - doen met beelden op televisie van zijn comeback.

Real-trainer Zidane verkoos hem boven Bale, Isco en Vinicius in de

basis tegen degradatiekandidaat Eibar. De allerbeste Hazard kregen ze zeker nog niet te zien, maar hij was beter dan Rodrygo en evengoed als Benzema.

Real was gewoon een klasse te sterk voor de bezoekers en maakte het werk al af in de eerste helft. Dat werd makkelijker gemaakt door de vroege 1-0 van Kroos. Hij scoorde met een prachtige trap in de verste bovenhoek (zie video).

Zonder uit te blinken zal Hazard de fans van Real toch twee keer hebben doen opveren voor tv. Eerst door niet zelf te willen scoren, maar aanvoerder Ramos onbaatzuchtig de 2-0 aan te bieden. Dan door na een afgemeten een-twee met Benzema, de Eibar-doelman te testen met een hard schot. Marcelo scoorde in de herneming. Drie knappe goals in 45 minuten van Real.

In de tweede helft zullen de fans af en toe gevloekt hebben op hun ploeg. Real zag de noodzaak niet om door te duwen en Eibar toonde veerkracht. Courtois toverde enkele heel goede reddingen uit zijn handschoenen, maar werd in een warrige fase toch geklopt. Meteen erna - na een uur spelen - werd Hazard gewisseld, maar aan de uitslag veranderde niets meer.