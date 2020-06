Terug na bijna 4 maanden: Hazard start in de basis bij Real

Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er rest ons nog iets meer dan een maand competitievoetbal en we zullen er alles aan doen om La Liga alsnog te winnen.

Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er rest ons nog iets meer dan een maand competitievoetbal en we zullen er alles aan doen om La Liga alsnog te winnen. Zinédine Zidane.

vooraf, 15 uur 05. Kleiner stadion, zelfde afmetingen. Voor de komende wedstrijden moet Real Madrid uitwijken naar het Di Stafanostadion in het oefencentrum. "Spelen zonder fans is niet leuk" vindt ook Zinédine Zidane, "maar goed, gezien de situatie moeten we ons maar aanpassen." "Het mag de pret niet al te veel bederven, want we zijn in de eerste plaats natuurlijk blij dat we terug kunnen voetballen." "Di Stefano is ook ons stadion: we trainen er en de afmetingen zijn dezelfde als in Bernabeu." Het Bernabeustadion is aan een grondige renovatie toe. .