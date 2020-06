LIVE: Assist van Hazard helpt Real Madrid aan ruime voorsprong

65' tweede helft, minuut 65. IJs bij Hazard en Ramos. We krijgen een beeld van de gewisselde Hazard en Ramos in de tribune. Hazard heeft ijs op de enkel, Ramos op het bovenbeen. Beiden lijken dus een tik te hebben gekregen. . IJs bij Hazard en Ramos We krijgen een beeld van de gewisselde Hazard en Ramos in de tribune. Hazard heeft ijs op de enkel, Ramos op het bovenbeen. Beiden lijken dus een tik te hebben gekregen.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Rodrygo eruit wissel Rodrygo Vinícius Júnior

61' tweede helft, minuut 61. Na een uur zit de match van Hazard er op. Hij was de beste van de drietand met Benzema en Rodrygo, zonder te wervelen. Bale komt in zijn plaats. Ook Vinicius en Militao vallen in. . Na een uur zit de match van Hazard er op. Hij was de beste van de drietand met Benzema en Rodrygo, zonder te wervelen. Bale komt in zijn plaats. Ook Vinicius en Militao vallen in.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Real Madrid, Gareth Bale erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Gareth Bale

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Real Madrid, Eder Militao erin, Sergio Ramos eruit wissel Sergio Ramos Eder Militao

60' Courtois nu wel geklopt en is niet blij . Eibar scoort met wat geluk nu toch de 3-1. In een chaotisch fase na een corner scoort Bigas zonder het te beseffen. Een schot van De Blasis week op hem af en liet Courtois kansloos. Weg clean sheet. . tweede helft, minuut 60. Courtois nu wel geklopt en is niet blij Eibar scoort met wat geluk nu toch de 3-1. In een chaotisch fase na een corner scoort Bigas zonder het te beseffen. Een schot van De Blasis week op hem af en liet Courtois kansloos. Weg clean sheet.

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Pedro Bigas van SD Eibar. 3, 1. goal Real Madrid SD Eibar 3 1

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij SD Eibar, Pedro Bigas erin, Rafa Soares eruit wissel Rafa Soares Pedro Bigas

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij SD Eibar, Sergi Enrich erin, Kike García eruit wissel Kike García Sergi Enrich

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij SD Eibar, Pedro León erin, Fabián Orellana eruit wissel Fabián Orellana Pedro León

57' Bal op de dwarslat. Invaller Enrich staat net op het veld en kopt een corner meteen op de dwarslat. Courtois was deze keer geklopt. Eibar komt twee keer opzetten in korte tijd. . tweede helft, minuut 57. Bal op de dwarslat Invaller Enrich staat net op het veld en kopt een corner meteen op de dwarslat. Courtois was deze keer geklopt. Eibar komt twee keer opzetten in korte tijd.

56' tweede helft, minuut 56. Courtois zweef de bal uit de bovenhoek. Courtois speelt zich een tweede keer op korte tijd in de samenvatting van deze match. Esposito knalt hard richting de linkerbovenhoek. Zonder Courtois stond het 3-1. . Courtois zweef de bal uit de bovenhoek Courtois speelt zich een tweede keer op korte tijd in de samenvatting van deze match. Esposito knalt hard richting de linkerbovenhoek. Zonder Courtois stond het 3-1.

51' tweede helft, minuut 51. Bal tussen de palen van Hazard. Real laat de bal wat meer aan Eibar met als doel wat meer ruimte te hebben om om te schakelen. Zo komt Hazard in het strafschopgebied. Hij dolt even lekker met Correa, maar schiet dan uit een scherpe hoek op doelman Dmitrovic. . Bal tussen de palen van Hazard Real laat de bal wat meer aan Eibar met als doel wat meer ruimte te hebben om om te schakelen. Zo komt Hazard in het strafschopgebied. Hij dolt even lekker met Correa, maar schiet dan uit een scherpe hoek op doelman Dmitrovic.

48' tweede helft, minuut 48. Courtois ontsnapt met rode wangen. Courtois is bijna zijn clean sheet kwijt door zijn eigen schuld. Hij speelt een terugspeelbal onhandig in de voeten van Exposito, maar gaat dan goed plat om de bal uit de hoek te halen. . Courtois ontsnapt met rode wangen Courtois is bijna zijn clean sheet kwijt door zijn eigen schuld. Hij speelt een terugspeelbal onhandig in de voeten van Exposito, maar gaat dan goed plat om de bal uit de hoek te halen.

47' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 47 Casemiro Real Madrid

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw in Madrid. Een nieuwe naam op het veld. De Fransman Mendy is in de plaats gekomen van Carvajal als rechtsachter. . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw in Madrid. Een nieuwe naam op het veld. De Fransman Mendy is in de plaats gekomen van Carvajal als rechtsachter.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:16 rust, 20 uur 16. Vervanging bij Real Madrid, Ferland Mendy erin, Dani Carvajal eruit wissel Dani Carvajal Ferland Mendy

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust . Real kan zonder zorgen gaan rusten. Het staat al 3-0 voor na een goede eerste helft. Hazard speelde een hoofdrol bij twee doelpunten. . Rust Real kan zonder zorgen gaan rusten. Het staat al 3-0 voor na een goede eerste helft. Hazard speelde een hoofdrol bij twee doelpunten.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

40' eerste helft, minuut 40. Courtois zit ondertussen aan zijn derde of vierde tussenkomst met de handen, maar in de problemen is hij nog nooit geweest. Zo een match is het voor de doelman van Real. Vooral toeschouwer zijn, maar er moeten staan bij de zeldzame aanvallen van de bezoekers. . Courtois zit ondertussen aan zijn derde of vierde tussenkomst met de handen, maar in de problemen is hij nog nooit geweest. Zo een match is het voor de doelman van Real. Vooral toeschouwer zijn, maar er moeten staan bij de zeldzame aanvallen van de bezoekers.

37' eerste helft, minuut 37. Hazard niet, Marcelo scoort wel. Real scoort enkel knappe goals vanavond. Een prachtige een-twee tussen Hzard en Benzema levert geen goal op voor Hazard door een erg goede redding van doelman Dmitrovic. Marcelo kan in de rebound wel scoren met een strak schot perfect in de hoek. . Hazard niet, Marcelo scoort wel Real scoort enkel knappe goals vanavond. Een prachtige een-twee tussen Hzard en Benzema levert geen goal op voor Hazard door een erg goede redding van doelman Dmitrovic. Marcelo kan in de rebound wel scoren met een strak schot perfect in de hoek.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Marcelo van Real Madrid. 3, 0. goal Real Madrid SD Eibar 3 0

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Sergio Ramos van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid SD Eibar 2 0

30' eerste helft, minuut 30. Assist van altruïstische Hazard voor Ramos . Ramos maakt er 2-0 van. De assist is van Hazard, die misschien ook wel zelf had kunnen scoren. Maar de goal is verdiend voor Ramos, want hij was het die de bal slim onderschepte en de oversteek mee maakte bij de omschakeling. . Assist van altruïstische Hazard voor Ramos Ramos maakt er 2-0 van. De assist is van Hazard, die misschien ook wel zelf had kunnen scoren. Maar de goal is verdiend voor Ramos, want hij was het die de bal slim onderschepte en de oversteek mee maakte bij de omschakeling.

26' eerste helft, minuut 26. Hazard heeft het initiatief genomen om van flank te veranderen en staat nu een zeldzame keer voor de rechterkant, waar hij wat makkelijk kan samenspelen met Modric. Levert dat wat op? . Hazard heeft het initiatief genomen om van flank te veranderen en staat nu een zeldzame keer voor de rechterkant, waar hij wat makkelijk kan samenspelen met Modric. Levert dat wat op?

24' eerste helft, minuut 24. Hazard is zoekend, dat is de conclusie na 25 minuten. Hij maakt niet de goede keuze in het strafschopgebied en lijdt balverlies. We mogen niet te streng zijn, maar voorlopig is hij zeker niet de beste man bij de thuisploeg. De controle van Real is op dit moment wel compleet. . Hazard is zoekend, dat is de conclusie na 25 minuten. Hij maakt niet de goede keuze in het strafschopgebied en lijdt balverlies. We mogen niet te streng zijn, maar voorlopig is hij zeker niet de beste man bij de thuisploeg. De controle van Real is op dit moment wel compleet.

22' eerste helft, minuut 22. Hazard net niet. Marcelo stuurt Hazard knap diep. Als de Rode Duivel als eerste op de bal was, dan lag de weg naar doel helemaal open, maar Hazard komt net te kort. Hij mist misschien toch nog zijn aller scherpste vorm. . Hazard net niet Marcelo stuurt Hazard knap diep. Als de Rode Duivel als eerste op de bal was, dan lag de weg naar doel helemaal open, maar Hazard komt net te kort. Hij mist misschien toch nog zijn aller scherpste vorm.

15' eerste helft, minuut 15. Wervelend is het begin van Real niet. Hazard gaat wel een keer heel vlot voorbij zijn verdediger, maar moet dan terug. Tegelijk doet Eibar ook weinig of niets. . Wervelend is het begin van Real niet. Hazard gaat wel een keer heel vlot voorbij zijn verdediger, maar moet dan terug. Tegelijk doet Eibar ook weinig of niets.

9' eerste helft, minuut 9. Hazard krijgt het meteen hard te verduren. Hazard wordt twee keer op korte termijn foutief afgestopt door Alvarez. Vooral de tweede keer heeft de Rode Duivel zichtbaar pijn. Hij huppelt met een pijnlijk grimas over het veld. Eibar is potig begonnen. . Hazard krijgt het meteen hard te verduren Hazard wordt twee keer op korte termijn foutief afgestopt door Alvarez. Vooral de tweede keer heeft de Rode Duivel zichtbaar pijn. Hij huppelt met een pijnlijk grimas over het veld. Eibar is potig begonnen.

4' eerste helft, minuut 4. Real wil niet onder doen voor Barcelona. Real Madrid scoort na nog geen vier minuten. Kroos krijgt de bal voor de voeten net buiten het strafschopgebied en trapt prinsheerlijk in de verste hoek. Een pareltje. Barcelona had gisteren een dikke minuut nodig voor de eerste goal. Real net geen vier minuten. . Real wil niet onder doen voor Barcelona Real Madrid scoort na nog geen vier minuten. Kroos krijgt de bal voor de voeten net buiten het strafschopgebied en trapt prinsheerlijk in de verste hoek. Een pareltje. Barcelona had gisteren een dikke minuut nodig voor de eerste goal. Real net geen vier minuten.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Toni Kroos van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid SD Eibar 1 0

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:51 vooraf, 18 uur 51. Eerste match sinds 22 februari. Hazard speelde zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid op 22 februari tegen Levante. Toen viel hij opnieuw uit met een blessure aan dezelfde enkel die hij al blesseerde in de Champions League-match tegen PSG. . Eerste match sinds 22 februari Hazard speelde zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid op 22 februari tegen Levante. Toen viel hij opnieuw uit met een blessure aan dezelfde enkel die hij al blesseerde in de Champions League-match tegen PSG.

18:48 vooraf, 18 uur 48. Alle ogen op Hazard. Eden Hazard had aangekondigd dat hij klaar zou zijn om de Rode Duivels te dienen op het EK op dit moment, maar door de omstandigheden zijn het de fans van Real Madrid die op hem rekenen om de kloof met Barcelona te dichten. Die is na de zege van Barcelona gisteren opgelopen tot 5 punten. Hazard start in de aanval naast Benzema en de jonge Brazliaan Rodrygo. Hazard krijgt dus de voorkeur op Bale, Isco en Vinicius. Thibaut Courtois staat in doel, maar dat is uiteraard geen verrassing. . Alle ogen op Hazard Eden Hazard had aangekondigd dat hij klaar zou zijn om de Rode Duivels te dienen op het EK op dit moment, maar door de omstandigheden zijn het de fans van Real Madrid die op hem rekenen om de kloof met Barcelona te dichten. Die is na de zege van Barcelona gisteren opgelopen tot 5 punten. Hazard start in de aanval naast Benzema en de jonge Brazliaan Rodrygo. Hazard krijgt dus de voorkeur op Bale, Isco en Vinicius. Thibaut Courtois staat in doel, maar dat is uiteraard geen verrassing.

14-06-2020 14-06-2020.

15:10 vooraf, 15 uur 10. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er rest ons nog iets meer dan een maand competitievoetbal en we zullen er alles aan doen om La Liga alsnog te winnen. Zinédine Zidane. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er rest ons nog iets meer dan een maand competitievoetbal en we zullen er alles aan doen om La Liga alsnog te winnen. Zinédine Zidane

15:05 vooraf, 15 uur 05. Kleiner stadion, zelfde afmetingen. Voor de komende wedstrijden moet Real Madrid uitwijken naar het Di Stafanostadion in het oefencentrum. "Spelen zonder fans is niet leuk" vindt ook Zinédine Zidane, "maar goed, gezien de situatie moeten we ons maar aanpassen." "Het mag de pret niet al te veel bederven, want we zijn in de eerste plaats natuurlijk blij dat we terug kunnen voetballen." "Di Stefano is ook ons stadion: we trainen er en de afmetingen zijn dezelfde als in Bernabeu." Het Bernabeustadion is aan een grondige renovatie toe. . Kleiner stadion, zelfde afmetingen Voor de komende wedstrijden moet Real Madrid uitwijken naar het Di Stafanostadion in het oefencentrum. "Spelen zonder fans is niet leuk" vindt ook Zinédine Zidane, "maar goed, gezien de situatie moeten we ons maar aanpassen."

15:00 vooraf, 15 uur . Maakt Hazard zijn rentree? De kans is groot dat Eden Hazard morgenavond zijn rentree maakt bij Real Madrid. De Rode Duivel heeft tijdens de coronapauze goed kunnen revalideren van blesureleed. "Net als Asensio heeft hij de tijd gehad om normaal te trainen en dat is goed nieuws voor ons. Allebei zijn ze beschikbaar", blikt coach Zinédine Zidane vooruit naar de match van morgen tegen het bescheiden Eibar. Om 19.30u voetballen ze tegen de club uit Baskenland. "Eden vliegt echt sinds zijn terugkeer. Hij zal voor ons nog vele wedstrijden winnen", gelooft Zidane. . Maakt Hazard zijn rentree? De kans is groot dat Eden Hazard morgenavond zijn rentree maakt bij Real Madrid. De Rode Duivel heeft tijdens de coronapauze goed kunnen revalideren van blesureleed.

14:59 vooraf, 14 uur 59. Eden Hazard vliegt echt sinds zijn terugkeer. Hij zal voor ons nog vele wedstrijden winnen. Zinédine Zidane. Eden Hazard vliegt echt sinds zijn terugkeer. Hij zal voor ons nog vele wedstrijden winnen. Zinédine Zidane

14:59 vooraf, 14 uur 59. VIDEO: Eden Hazard doet wedstrijdritme op bij Real Madrid in oefenpartij. VIDEO: Eden Hazard doet wedstrijdritme op bij Real Madrid in oefenpartij

14:58 vooraf, 14 uur 58. Primera División Herstart La Liga: Barcelona in financieel onweer en Real Madrid met een Verlosser

14:58 - Vooraf Vooraf, 14 uur 58

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Rodrygo, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling SD Eibar. Marko Dmitrovic, Roberto Correa, Paulo Oliveira, Arbilla, Rafa Soares, Sebastián Cristóforo, Sergio Álvaraz, Edu Expósito, Fabián Orellana, Kike García, Pablo De Blasis Opstelling SD Eibar Pablo De Blasis, Kike García, Fabián Orellana, Edu Expósito, Sergio Álvaraz, Sebastián Cristóforo, Rafa Soares, Arbilla, Paulo Oliveira, Roberto Correa, Marko Dmitrovic