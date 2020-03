Real en Thibaut Courtois lijden schipbreuk bij Betis en zijn leider af

Real Madrid had vertrouwen getankt met een zege tegen Barcelona in de Clasico op de vorige speeldag, maar daar was weinig van te merken in het duel met Betis. Er ging weinig daadkracht en dreiging uit van Real en Betis was de gevaarlijkste ploeg.

Thibaut Courtois pakte uit met een prachtige save op een knal van Fekir, maar het was slechts uitstel voor de thuisploeg. In een verwarrende fase claimde Betis een strafschop na lichtzinnig uitverdedigen van Real, maar de bal viel voor de voet van Sidnei en de verdediger ramde de bal in de bovenhoek: 1-0.

Lang kon Sidnei niet genieten van de euforie, want enkele minuten later maakte hij een penaltyfout op Marcelo. Karim Benzema zette de strafschop om voor zijn eerste goal in 7 duels.

Het fervente thuispubliek in Sevilla schreeuwde Betis naar voren en Courtois had geluk dat Joaquin voor open doel vergat uit te halen. Uiteindelijk moest Courtois zich toch nog gewonnen geven. Benzema leed balverlies en na een snelle counter legde Cristian Tello de 2-1 naast Courtois. Door de nederlaag is Real geen leider meer in La Liga.