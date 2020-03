Invaller Yannick Carrasco kan Atletico niet voorbij Sevilla helpen

Wie in de eerste helft met de ogen knipperde, had de kans om een goal te missen. Sevilla klom op voorsprong dankzij de Nederlandse spits Luuk de Jong. Op het halfuur ging de bal op de stip nadat de VAR hands had gezien: Alvaro Morata trapte de 1-1 binnen.

Niet veel later konden de thuisfans opnieuw juichen: het schot van Joao Felix verdween dankzij een deflectie in doel. Maar toch dook Sevilla met een gelijke stand de kleedkamer in. De VAR kwam opnieuw tussenbeide voor een penalty en Ocampos maakte gelijk: 2-2.

Atletico ging na de rust vol op zoek naar de gelijkmaker en Diego Simeone gooide ook Yannick Carrasco in de strijd. Onze landgenoot kwam twee keer dicht bij de 3-2, maar eerst lag Sevilla-keeper Vaclik in de weg en bij de tweede kans trapte Carrasco van dichtbij net over de lat. Atletico laat zo de kans liggen om opnieuw in de top 4 te komen.