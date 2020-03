Real wint voor het eerst in 4 jaar de Clasico in La Liga en wipt over Barcelona

Na nederlagen tegen Levante en Manchester City kon Real wel een vertrouwensboost gebruiken.

Thibaut Courtois ontpopte zich in de 1e helft tot de redder van de thuisploeg. Toen Arthur op de doelman kwam afgestormd, bracht Courtois knap redding met zijn linkerbeen. Ook op 2 schoten van Messi liet Courtois zich niet in de luren leggen.

Na de rust was het allemaal Real wat de klok sloeg. Eerst wuifde Ter Stegen een kanonbal van Isco nog net over doel. Even later zag Isco zijn kopbal op de doellijn gered door Piqué.

De lawine aan Real-kansen bleef maar komen. Benzema verkwanselde de perfecte voorzet van Carvajal. 20 minuten voor tijd was het dan toch bingo. Vinicius was slim weggeglipt achter de rug van Braithwaite. Met een trap in de kortste hoek was Ter Stegen geklopt.

Een slotoffensief van Barcelona kwam er niet meer. Integendeel, het was invaller Mariano Diaz die vanuit een scherpe hoek de zege veiligstelde.

Zo wint Real voor het eerst in 4 jaar een duel tegen Barcelona in de competitie. Real neemt ook de leiderspositie over, Barcelona staat 1 punt in het krijt.