LIVE: Real of Barcelona? Wie komt als leider uit de Clasico?

De eerste kans komt uit het kamp van Real. Benzema vuurt een kogel af, die een meter over doel vliegt. Real is agressief uit de startblokken geschoten.

4'

eerste helft, minuut 4. Opvallende gast in Bernabeu is Cristiano Ronaldo. Doordat Juventus-Inter vanavond afgelast is door het coronavirus kan hij eindelijk eens komen kijken naar de match waar hij zo vaak zelf een van de sterren was.