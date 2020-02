Heerlijke 1e competitiegoal van Adnan Januzaj in zege van Real Sociedad

Valencia kreeg eerder deze week een fikse oplawaai van Atalanta in de Champions League (4-1) en tegen Real Sociedad ging het niet veel beter. De bezoekers misten 7 spelers met een blessure en 2 spelers met een schorsing en Real Sociedad profiteerde.

Met kopbalgoals van Merino en Monreal zat Real Sociedad bij de rust al op rozen en net na de pauze deelde Adnan Januzaj de genadeslag uit. Met een heerlijke knal met zijn linkervoet in de bovenhoek maakte hij er 3-0 van. Voor de Rode Duivel was het pas zijn 1e goal in de competitie dit seizoen.

Valencia kon geen vuist meer maken en zal deze week zo snel mogelijk willen vergeten. Tot overmaat van ramp viel Elaquim Mangala (ex-Standard) ook nog uit met een blessure.