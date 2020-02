Invaller Januzaj draagt steentje bij aan zege van Sociedad met pre-assist

Adnan Januzaj is aan een wisselvallig seizoen bezig bij Real Sociedad. Hij zit vaker op de bank dan hem lief is en ook tegen Athletic Bilbao stond hij niet in de basis. Maar na een uur mocht de Rode Duivel zijn schoenen strikken. Op dat moment stond het nog 0-0, maar daar kwam snel verandering in.

Portu brak de partij eindelijk open op aangeven van Isak, ook een invaller. Maar via Williams kwamen de bezoekers heel snel weer langszij. Sociedad bleef de overwinning zoeken en in minuut 83 vond het die ook.

Januzaj zag de ruimte goed en speelde een prima steekpass naar Portu in de zestien. Die bediende Isak met een hakje. Het eerste schot van de spits werd nog gepareerd, maar de tweede poging ging er wel in. Real Sociedad staat na de zege op een 6e plaats in Spanje.