LIVE: Isco brengt Real Madrid opnieuw in de match tegen Osasuna

37' eerste helft, minuut 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

34' eerste helft, minuut 34. Isco maakt gelijk. De gelijkmaker valt uit de lucht. Letterlijk. Bale dringt goed aan, waardoor de bal nog een vreemde curve krijgt en voor de voet van Isco komt. Die toont even zijn pure klasse en trapt in een tijd de 1-1 op het bord. De eerste goal van het seizoen van de Spanjaard. Isco maakt gelijk De gelijkmaker valt uit de lucht. Letterlijk. Bale dringt goed aan, waardoor de bal nog een vreemde curve krijgt en voor de voet van Isco komt. Die toont even zijn pure klasse en trapt in een tijd de 1-1 op het bord. De eerste goal van het seizoen van de Spanjaard.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Isco van Real Madrid. 1, 1. goal CA Osasuna Real Madrid 1 1

33' eerste helft, minuut 33. Het is bij momenten echt pijnlijk om het gebrek aan matchritme van Bale te zien. Benzema zoekt Bale, maar die laat zich kinderlijk makkelijk verschalken. Het is bij momenten echt pijnlijk om het gebrek aan matchritme van Bale te zien. Benzema zoekt Bale, maar die laat zich kinderlijk makkelijk verschalken.

30' eerste helft, minuut 30. Dubbele kans voor Real Madrid. Osasuna begint nu wel wat te kraken onder de druk van de bezoekers. Eerst haalt doelman Herrera vreemde streken uit door veel te ver uit te komen. Carvajal wil profiteren, maar Estupinan haalt de bal van de lijn. Bale kan meteen daarna koppen, maar kopt over. Dit was wel geen makkelijke voorzet voor de Welshman. Dubbele kans voor Real Madrid Osasuna begint nu wel wat te kraken onder de druk van de bezoekers. Eerst haalt doelman Herrera vreemde streken uit door veel te ver uit te komen. Carvajal wil profiteren, maar Estupinan haalt de bal van de lijn. Bale kan meteen daarna koppen, maar kopt over. Dit was wel geen makkelijke voorzet voor de Welshman.

26' eerste helft, minuut 26. Daarnet was het balbezit 48-52 procent in het voordeel van Real. Dat is aan het toenemen voor de Madrilenen, maar veel meer hebben ze er niet aan, want Real creëert eigenlijk nauwelijks iets. Bale laat zich vooral opmerken met mislukte acties. Daarnet was het balbezit 48-52 procent in het voordeel van Real. Dat is aan het toenemen voor de Madrilenen, maar veel meer hebben ze er niet aan, want Real creëert eigenlijk nauwelijks iets. Bale laat zich vooral opmerken met mislukte acties.

19' eerste helft, minuut 19. Bale in het zijnet. Real heeft de boodschap begrepen. Het moet veel meer initiatief nemen. Carvajal heeft ruimte om voor te zetten en pikt er Bale uit aan de tweede paal. De flankaanvaller duwt de bal in het zijnet. Kans nummer drie voor Real. Bale in het zijnet Real heeft de boodschap begrepen. Het moet veel meer initiatief nemen. Carvajal heeft ruimte om voor te zetten en pikt er Bale uit aan de tweede paal. De flankaanvaller duwt de bal in het zijnet. Kans nummer drie voor Real.

18' eerste helft, minuut 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17' eerste helft, minuut 17. Bijna de gelijkmaker. Real Madrid reageert via Benzema. De spits omspeelt de doelman, maar moet te ver uitwijken naar de hoek. De twee centrale verdedigers halen de 1-1 van de doellijn. Bijna de gelijkmaker Real Madrid reageert via Benzema. De spits omspeelt de doelman, maar moet te ver uitwijken naar de hoek. De twee centrale verdedigers halen de 1-1 van de doellijn.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Unai García van CA Osasuna. 1, 0. goal CA Osasuna Real Madrid 1 0

14' eerste helft, minuut 14. Osasuna heeft een verdiende voorsprong beet. Bij een corner komt de thuisploeg op voorsprong. Centrale verdediger Garcia kopt perfect in het hoekje. Geen 12e clean sheet voor Courtois, hij is kansloos. Casimiro moet zichzelf wel iets verwijten. Hij verdedigde te laks. Osasuna heeft een verdiende voorsprong beet Bij een corner komt de thuisploeg op voorsprong. Centrale verdediger Garcia kopt perfect in het hoekje. Geen 12e clean sheet voor Courtois, hij is kansloos. Casimiro moet zichzelf wel iets verwijten. Hij verdedigde te laks.

10' eerste helft, minuut 10. Vervanging bij CA Osasuna, Fran Merída erin, Jon Moncayola eruit wissel Jon Moncayola Fran Merída

9' eerste helft, minuut 9. Eerste wissel. Osasuna moet al noodgedwongen wisselen. Moncayola blijft bij een tackle met zijn voet in de grond steken en geeft aan dat hij niet meer voort kan. Fran Merida, ooit jeugdspeler van Barcelona, komt in de ploeg. Eerste wissel Osasuna moet al noodgedwongen wisselen. Moncayola blijft bij een tackle met zijn voet in de grond steken en geeft aan dat hij niet meer voort kan. Fran Merida, ooit jeugdspeler van Barcelona, komt in de ploeg.

8' eerste helft, minuut 8. Bale verpest het werk van Isco. Isco lanceert Bale met een prachtige pass binnendoor. Een vlaag van typische Isco-genialiteit. Bale kan alleen richting doelman, maar zijn eerste balcontact is niet goed en zo is de kans weg. Bale verpest het werk van Isco Isco lanceert Bale met een prachtige pass binnendoor. Een vlaag van typische Isco-genialiteit. Bale kan alleen richting doelman, maar zijn eerste balcontact is niet goed en zo is de kans weg.

5' eerste helft, minuut 5. Courtois "The Wall". Courtois doet zijn reputatie in de beginfase al eer aan. Garcia glipt door de buitenspelval, dribbelt dan Varane en Ramos die terugkeren en lijkt te scoren, maar Courtois is de redder van dienst. Wat een fel begin van de thuisploeg. Real heeft nog niks gecreëerd. . Courtois "The Wall" Courtois doet zijn reputatie in de beginfase al eer aan. Garcia glipt door de buitenspelval, dribbelt dan Varane en Ramos die terugkeren en lijkt te scoren, maar Courtois is de redder van dienst. Wat een fel begin van de thuisploeg. Real heeft nog niks gecreëerd.

4' eerste helft, minuut 4. Daar is Osasuna opnieuw. Arnaiz wordt de diepte in gestuurd en kan Varane afhouden. Dit is opnieuw een kans voor Osasuna, maar de hoek is te scherp. Daar is Osasuna opnieuw Arnaiz wordt de diepte in gestuurd en kan Varane afhouden. Dit is opnieuw een kans voor Osasuna, maar de hoek is te scherp.

2' eerste helft, minuut 2. Eerste kans. Het is de thuisploeg die voor de eerste opschudding zorgt. Rechtsachter Vidal krijgt de bal voor de voeten en aarzelt niet. Zijn schot gaat voorlangs. Eerste kans Het is de thuisploeg die voor de eerste opschudding zorgt. Rechtsachter Vidal krijgt de bal voor de voeten en aarzelt niet. Zijn schot gaat voorlangs.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Real Madrid heeft afgetrapt tegen Osasuna. Nog geen Hazard in de selectie bij Real, dat zijn leidersplaats verdedigt. . Begin eerste helft Real Madrid heeft afgetrapt tegen Osasuna. Nog geen Hazard in de selectie bij Real, dat zijn leidersplaats verdedigt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:40 vooraf, 15 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:28 vooraf, 15 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:22 vooraf, 15 uur 22. Zidane neemt geen risico's. Na de bekeruitschakeling komt Real Madrid met zijn min of meer sterkste team op het veld. Opvallend is dat Kroos op de bank zit en de basisplaats van Bale, hij heeft niet meer gespeeld sinds 22 januari. Voor de rest keren Casemiro, Modric Mendy en Varane terug in de basis. . Zidane neemt geen risico's Na de bekeruitschakeling komt Real Madrid met zijn min of meer sterkste team op het veld. Opvallend is dat Kroos op de bank zit en de basisplaats van Bale, hij heeft niet meer gespeeld sinds 22 januari. Voor de rest keren Casemiro, Modric Mendy en Varane terug in de basis.

15:22 vooraf, 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:22 - Vooraf Vooraf, 15 uur 22

Opstelling CA Osasuna. Sergio Herrera, Nacho Vidal, David García, Unai García, Pervis Estupiñán, Roberto Torres, Darko Brašanac, Jon Moncayola, Iñigo Pérez, José Arnáiz, Rubén García Opstelling CA Osasuna Rubén García, José Arnáiz, Iñigo Pérez, Jon Moncayola, Darko Brašanac, Roberto Torres, Pervis Estupiñán, Unai García, David García, Nacho Vidal, Sergio Herrera

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco Opstelling Real Madrid Isco, Karim Benzema, Gareth Bale, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Thibaut Courtois