LIVE: VAR helpt Courtois een handje in zoektocht naar nieuw clean sheet

eerste helft, minuut 22. We zijn iets meer dan 20 minuten aan het voetballen en het is nog steeds wachten op een eerste kans. Het publiek begint hier en daar al wat te morren.

eerste helft, minuut 16. Marcelo schiet hoog over. Een hoekschop belandt bij de linkervoet van Marcelo. De linksback probeert het met een strakke volley, maar mikt een meter of tien te hoog.

eerste helft, minuut 14. Vazquez en Rodrygo proberen een aanval op poten te zetten. Het ziet er veelbelovend uit, maar een doeltrap is het eindresultaat. Voorlopig noteren we nog geen enkel schot op doel.

eerste helft, minuut 10. Het balbezit is voor Sevilla in de openingsfase, maar de bezoekers kunnen er amper iets mee doen. De Real-defensie vertoont geen gaatjes.

eerste helft, minuut 5. De eerste dreiging komt van Real. Rodrygo snelt de linkerflank af en bedient Jovic. De Serviër heeft duidelijk nog wat zelfvertrouwen nodig, want zijn schot is veel te slap.

eerste helft, minuut 2. START! En we zijn vertrokken! Wat kan Thibaut "El Muro" Courtois met zijn Real klaarspelen tegen Sevilla, de nummer 4 in Spanje?

vooraf, 16 uur . Sergio Ramos pronkt met Supercup. Geen Sergio Ramos is de basiself vandaag. De Spanjaard start op de bank, maar gaat wel al even het veld op en toont de Spaanse Supercup aan de thuisfans.

vooraf, 15 uur 41. Courtois in doel, nog geen Hazard. Bij Real nog geen Eden Hazard, die nog herstelt van zijn blessure. Wel van de partij: man in vorm Thibaut Courtois. De doelman is de laatste weken flink op dreef en heeft meer dan voldoende vertrouwen om opnieuw naar zijn clean sheet te zoeken. Vooraan krijgen we eindelijk eens Jovic in de basiself te zien, Benzema start op de bank. .