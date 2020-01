LIVE: Verhogen Courtois en Real Madrid de druk op leider Barcelona?

De druk van Real is hoog, maar een aanval bij elkaar voetballen zit er vooralsnog niet in. Nyom schudt een goeie sliding uit zijn benen en ontfutselt Bale de bal. De Getafe-defensie doet wat moet.

eerste helft, minuut 15. De druk van Real is hoog, maar een aanval bij elkaar voetballen zit er vooralsnog niet in. Nyom schudt een goeie sliding uit zijn benen en ontfutselt Bale de bal. De Getafe-defensie doet wat moet.

We zijn vertrokken. Bij winst wipt Real Madrid (voorlopig) over leider Barcelona, dat straks nog in actie komt tegen rode lantaarn Espanyol.

eerste helft, minuut 1. START! We zijn vertrokken. Bij winst wipt Real Madrid (voorlopig) over leider Barcelona, dat straks nog in actie komt tegen rode lantaarn Espanyol. .

14:51

vooraf, 14 uur 51. Opstelling Real, met Courtois en Bale. Thibaut Courtois begint het nieuwe jaar onder de lat bij Real Madrid, dat is geen grote verrassing. Wel opmerkelijk is dat Gareth Bale weer in de gratie is gevallen van Zidane. Hij krijgt de voorkeur op onder meer Vinicius.