LIVE: Ter Stegen houdt 0 op het bord voor Barça in topper tegen Atletico

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 0-0. De ploegen trekken zonder doelpunten de kleedkamer in. Atletico was baas in de openingsfase, maar Barcelona nestelde zich toch in de partij. Ter Stegen pakte uit met 2 wereldsaves.

45' eerste helft, minuut 45. Na een langzame aanloop is deze partij toch wat gaan swingen. Het gaat netjes over en weer wat kansen betreft.

42' eerste helft, minuut 42. Piqué op de lat! Nu weer actie aan de andere kant van het veld. Het is weer een corner en weer een kopbal. Piqué kan Oblak wel kloppen, maar het doelkader redt Atletico.

40' eerste helft, minuut 40. Opnieuw Ter Stegen! De doelman van de bezoekers houdt de 0-0 op het bord. Bij de 5e corner voor de thuisploeg kan Morata goed springen. Hij kopt de bal goed naar de grond. Meestal de juiste tactiek, maar Ter Stegen heeft een uitstekende reflex in huis.

37' eerste helft, minuut 37. Knal Suarez! Het thuispubliek schrikt zich een hoedje. Suarez haalt plots verschroeiend uit. Het gaat snel, maar het schot mist richting. Barcelona komt toch beter in de partij.

35' eerste helft, minuut 35. Oeps, Lionel Messi. Wat een slechte hoekschop van de Argentijn. Hij draait de bal gewoon weer over de achterlijn.

34' eerste helft, minuut 34. Atletico zit Messi bijzonder kort op de huid. Hij haalt er onder druk van drie verdedigers nog een hoekschop uit.

33' eerste helft, minuut 33. Een vierde corner voor de thuisploeg wordt weggewerkt door Griezmann. Krijgen we nog een goal voor de pauze? Er staat in deze eerste helft nog een kwartier op de klok.

32' Gele kaart voor Gerard Piqué van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 32 Gerard Piqué Barcelona

32' eerste helft, minuut 32. Het is toch een beetje een rommeltje bij Barcelona. Bij een tegenaanval loopt er niemand op de goeie plaats. Messi maakt zich even boos.

27' eerste helft, minuut 27. 1e keer Barça! Bij een eerste tegenprik had Barcelona eigenlijk meteen moeten scoren. Lionel Messi brengt de defensie van de thuisploeg in de war. Hij legt opzij naar Rakitic. De Kroaat heeft ruimte en moet scoren oog in oog met Oblak, maar de keeper pakt.

26' eerste helft, minuut 26. Poging Herrera. Wat een passiviteit bij Barcelona. Nu verliest Arthur de bal net voor de defensie. Herrera gaat ermee aan de haal en kiest dan voor het schot. Zijn poging waait een meter naast.

23' eerste helft, minuut 23. Kijk eens aan. We zien voor het eerst Messi in beeld. De Argentijn komt aan de bal, maar wordt meteen omsingeld.

22' eerste helft, minuut 22. Het heeft fors geregend in Madrid en nu regent het ook kaarten. Na 20 minuten heeft de scheidsrechter er al drie uit zijn zak getoverd. Deze keer is het er eentje voor Correa na een foutje op De Jong.

21' eerste helft, minuut 21. Save Ter Stegen! Klasse van Ter Stegen. De vrije trap is niet meteen een succes, maar de defensie van Barcelona krijgt het leer weer niet weg. Zo komt er een herkansing voor de thuisploeg. Hermoso wordt vergeten en sluipt weg in de rug van de verdediging. Hij moet de voorzet van Felix maar in doel tikken, maar de doelman haalt de bal er als bij wonder nog uit.

21' Gele kaart voor Ángel Correa van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 21 Ángel Correa Atlético Madrid

19' eerste helft, minuut 19. Een overtreding van Firpo net buiten de zestien. Een interessante vrije trap voor de thuisploeg. Atletico is stevig baas.

18' Gele kaart voor Junior Firpo van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 18 Junior Firpo Barcelona

17' eerste helft, minuut 17. Trippier zet zich achter de bal voor een vrijschop. Hij kwijt zich prima van zijn taak want de bal vliegt goed het pak in. Felipe knokt voor de bal, maar het leer waait over en naast doel.

12' eerste helft, minuut 12. De supporters in het Wanda Metropolitano-stadion trakteren Griezmann op een fluitconcert wanneer hij aan de bal komt. Maar ze moeten zich niet al te moe maken want voorlopig blijft de Franse spits redelijk onzichtbaar.

10' eerste helft, minuut 10. Atletico ontbolstert zich tot de gevaarlijkste ploeg. Nu kan Morata voor wat dreiging zorgen. Barcelona geeft weer een hoekschop weg, maar deze wordt lang niet zo gevaarlijk als de eerste.

9' eerste helft, minuut 9. Na de eerste kans krijgen we meteen ook de eerste gele kaart voor de thuisploeg. Thomas Partey vliegt op de bon. Hij blijft schuiven op het natte veld en kan zijn tegenstander niet meer ontwijken.

8' Gele kaart voor Thomas Partey van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 8 Thomas Partey Atlético Madrid

8' eerste helft, minuut 8. De paal helpt Ter Stegen. Correa sleept een eerste corner uit de brand voor Atletico. Barcelona krijgt de bal niet uit de gevarenzone. Een voortzet van Hermoso wordt door Firpo op de paal getikt. Hier komt Barcelona goed weg.

5' eerste helft, minuut 5. We kunnen het even over de truitjes hebben omdat er maar weinig opwinding te bespeuren is in deze openingsfase. De thuisploeg probeert de partij wel in handen te nemen.

4' eerste helft, minuut 4. Nieuw shirt. Barcelona heeft voor deze topper het speciale "Catalaanse" shirt aangetrokken. Het is de eerste keer dat de spelers het gele truitje met de vier rode diagonale strepen dragen. Een verwijzing naar de Catalaanse vlag.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Antoine Griezmann is aan zijn match tegen ex-club Atletico Madrid begonnen. Schittert de Fransman voor Barcelona?

20:24 De supporters van Atletico hebben de overstap van Griezmann nog niet verteerd. vooraf, 20 uur 24.

20:22 De 11 van de bezoekers. vooraf, 20 uur 22.

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Felipe, Mario Hermoso, Saúl, Ángel Correa, Héctor Herrera, Thomas Partey, Koke, João Félix, Álvaro Morata Opstelling Atlético Madrid Álvaro Morata, João Félix, Koke, Thomas Partey, Héctor Herrera, Ángel Correa, Saúl, Mario Hermoso, Felipe, Kieran Trippier, Jan Oblak

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo, Arthur, Ivan Rakitic, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann Opstelling Barcelona Antoine Griezmann, Luis Suárez, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Arthur, Junior Firpo, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen