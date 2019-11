Zidane: "Zijn al blij met Hazard, maar hij moet nog meer scoren"

De overstap van Eden Hazard naar Real Madrid was deze zomer groot nieuws. In de Spaanse hoofdstad werd er veel verwacht van de Belg, maar hij miste zijn start door een dijblessure. Hazard kon tot nu toe nog maar een keer scoren. Toch is trainer Zidane tevreden over zijn aanwinst.

"Jullie hebben hem al beter zien spelen, wij ook", begon Zidane over de kapitein van de Rode Duivels. "Maar we zijn al blij met wat hij momenteel brengt. Hij gaat zijn topniveau snel terugvinden. Daar zijn we honderd procent zeker van."

"Hij wordt elke dag beter en beter. We zien hem hard werken. Het enige dat ontbreekt, is dat hij regelmatig scoort. Tegen Galatasaray in de Champions League had hij twee of drie kansen op een doelpunt. Dat moet nog beter."