Sociedad is de winnaar van het weekend, assist van Januzaj

Granada is de seizoensrevelatie in Spanje, al zijn er deze jaargang wel vele verrassingen, maar het liet eerder deze week de leidersplaats in La Liga liggen. Na de nederlaag van Barcelona en het gelijkspel van Real Madrid gisteren volgde vanavond een herkansing, maar ook nu was het helaas pindakaas.

Real Sociedad, en meer bepaald Portu, was de beul met dienst. Kort voor het einde besliste hij de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers. Het beslissende doelpunt werd aangeleverd door Adnan Januzaj, ingevallen in de 84e minuut.

In het klassement hebben Barcelona, Real Madrid en Real Sociedad 22 punten. Barça en Real hebben wel een match minder op de teller na de uitgestelde Clasico. De nummer 13 in de stand volgt op amper 5 eenheden van het leiderstrio.