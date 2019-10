Atletico Madrid blijft weer steken op een gelijkspel

In de top van La Liga is Atletico Madrid voorlopig de koning van de puntendelingen, al had het afgelopen weekend na 3 draws op een rij nog eens de volle buit gesprokkeld.

Die lijn leek het door te trekken op het veld van Alaves, al kon invaller Alvaro Morata pas in het laatste kwart van de wedstrijd de deur naar de driepunter openbeuken.

Morata scoorde voor de derde match op een rij, maar bij de tegenstander was er eentje die nog straffere statistieken kon voorleggen.

Lucas Perez stond al voor de vijfde match op een rij aan het kanon: zijn 1-1 in de 83e minuut was een pareltje en liet Atletico weer met frustraties in het Baskenland achter.