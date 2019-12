Zidane: "Veel heisa rond deze Clasico, maar is maar gewone match"

14:21 vooraf, 14 uur 21. Barcelona en Real komen samen stadion binnen. Om rellen en opstootjes te vermijden, hebben de Spaanse autoriteiten beslist om Barcelona en Real Madrid zoveel mogelijk samen te houden, zodat geen van beide teams geviseerd kan worden door eventuele heethoofden. Dat betekent dat de teams in hetzelfde hotel zullen overnachten én dat ze samen het hotel zullen verlaten op weg naar het stadion. De politie heeft 3.000 mensen uitgetrokken om de veiligheid te garanderen. Barcelona en Real komen samen stadion binnen Om rellen en opstootjes te vermijden, hebben de Spaanse autoriteiten beslist om Barcelona en Real Madrid zoveel mogelijk samen te houden, zodat geen van beide teams geviseerd kan worden door eventuele heethoofden. Dat betekent dat de teams in hetzelfde hotel zullen overnachten én dat ze samen het hotel zullen verlaten op weg naar het stadion. De politie heeft 3.000 mensen uitgetrokken om de veiligheid te garanderen.

14:19 vooraf, 14 uur 19. Er wordt zoveel heisa rond deze wedstrijd gemaakt, maar in feite is het maar een gewone voetbalmatch, niets meer en niets minder. We focussen ons op wat er op het veld gebeurt. Over de rest kan oeverloos gediscussieerd worden. Zinédine Zidane (coach Real).

14:19 vooraf, 14 uur 19. Beide teams zijn aan reeksje bezig. Zowel Barcelona als Real Madrid heeft al een tijdje niet meer verloren. Barça is al 9 duels ongeslagen in alle competities, Real zelfs al 11. "We spelen de laatste tijd erg goed", zegt Zinédine Zidane. "We beginnen dan ook met een goed gevoel aan de match.".

14:16 vooraf, 14 uur 16. Woensdag "eindelijk" de Clasico. Door het tumult van de voorbije maanden in Catalonië is de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid keer op keer opgeschoven. Maar morgen is het eindelijk zover. Als extra saus gaan beide teams zij aan zij in het klassement de wedstrijd in.