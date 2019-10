De 3 Koningen van Barcelona (bekend als GSM) nemen Eibar in het ootje

Barça opende de score na 13 minuten met de linkervoet van Antoine Griezmann, die alleen voor Eibar-doelman Dmitrovic werd gezet na een schitterende assist van zijn landgenoot Clément Lenglet.

Op het uur verdubbelde Lionel Messi na een knappe geste van Griezmann tot 0-2. Het was het tweede doelpunt van de Argentijn dit seizoen.

In de 66e minuut zette Messi's broeder Luis Suarez de 0-3 eindstand op het bord, na voorbereidend werk van Griezmann en Messi. De drie vonden elkaar blindelings.

De drie treffers werden zo netjes verdeeld onder het aanvalstrio "GSM". Met de zesde overwinning van het seizoen op zak komt Barcelona met 19 punten voorlopig aan de leiding in Spanje, met 1 punt meer dan Real. De Madrilenen komen zaterdagavond in Mallorca in actie.

Daar zullen ze het wel zonder recordaankoop Eden Hazard moeten doen. De Rode Duivel is voor de vierde keer vader geworden en ontbreekt in de selectie. Nadien zijn Barça en Real anderhalve week vrij in Spanje, aangezien de Clasico van 26 oktober uitgesteld is door de gespannen situatie in Catalonië.