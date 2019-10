VIDEO: Atlético incasseert raket van Parejo en ziet Joao Felix uitvallen

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en domineerde de eerste helft. Saul, Diego Costa en Alvaro Morata misten envelwel hun kansen. 10 minuten voor het rustsignaal ging de bal op de stip, Diego Costa twijfelde deze keer niet en opende de score: 1-0.

Maar de tweede helft nam Valencia over. Denis Tsjerysjev poeierde eerst nog een bal op de lat, maar nadien was het wel raak voor de bezoekers. En hoe! Parejo zette zich achter een vrije trap en leverde een staalharde raket af op doelman Oblak, die geen schijn van kans had: 1-1.

Beide teams moesten nog met 10 man voort. Bij Atlético viel Joao Felix geblesseerd uit, maar alle wissels waren al opgebruikt. Valencia zag dan weer hoe Kang-In Lee het rode karton onder de neus geduwd kreeg voor een stevige overtreding op Santiago Arias.