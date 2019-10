VIDEO: Daar is hij dan! Hazard opent zijn rekening bij Real en geeft assist

Hazard opent zijn Real-rekening met heerlijke lob

De hele 1e helft zocht Eden Hazard zijn wonderbenen, maar pas met de rust in zicht zette hij zijn motor aan. En dat loonde, want met een prachtige lob opende hij zijn rekening bij Real. Ongetwijfeld een opluchting voor de nieuwe nummer 7.

Granada leek wel even bewusteloos en mocht tevreden zijn dat kansen van Carvajal en Valverde niet voorbij doelman Silva vlogen. Ook de VAR hielp de bezoekers een handje. Bale werd aangetikt in de zestien, maar kreeg geen strafschop.

Ook assist voor Hazard, maar Real speelt nog met vuur

Een kwartier ver in de 2e helft denderden de aanwezige supporters zowaar bijna van hun stoeltjes. Een kanonskogel van Modric vond de linkerwinkelhaak, de assist kwam van Hazard.

Maar Granada legde zich niet neer bij de feiten. Het knokte zich terug in de wedstrijd en versierde een strafschop na een schlemielige actie van Real-doelman Aréola. Machis knalde binnen, een minuutje later kreeg Hazard zijn applauswissel, al werd zijn wissel overschaduwd door het tegendoelpunt.

Dat leek een kantelmoment te worden in de wedstrijd, want een klein kwartier voor het einde was daar plots de aansluitingstreffer. Sergio Ramos miste aan de overkant nog een goeie kopkans, voor het doel van Aréola was het dan wel raak: 3-2. Bibberen voor Real.

Maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Granada niet meer. Het was aan de overkant dat het nog eens raak was. Invaller James Rodriguez beloonde zijn korte, maar knappe invalbeurt met de 4-2.

3 punten voor Real Madrid, wat steviger op kop en Eden Hazard die vertrokken lijkt. Het was een mooi dagje voor de Koninklijke. Granada trekt met lege handen weer naar huis, maar mag toch tevreden zijn met de knappe inhaalrace. Het blijft (voorlopig) ook 2e in de stand.