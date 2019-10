Barcelona geeft Sevilla flinke bolwassing, maar slikt wel 2 rode kaarten

Bij de rust stond Sevilla al 3 doelpunten in het krijt. Een overdreven score, want Barcelona kwam een paar keer goed weg tegen de offensief ingesteld bezoekers.

Het was Luis Suarez die de ban brak met een knappe omhaal, 5 minuten later verlengde Vidal de bal in doel na mooi combinatievoetbal. Nog eens 3 minuten later knalde Dembélé de 3-0 binnen. 3 goals in 8 minuten.

In de 2e helft beleefde Messi dan weer zijn moment van glorie met een vrije trap net onder de deklat. Zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Op papier leek het een zorgeloze zondagavond te worden voor Barcelona totdat de scheidsrechter nog 2 rode kaarten uit zijn hoed toverde. Eentje voor Dembélé (2 keer geel) en eentje voor debutant Araujo, die een overtreding had begaan op Chicharito.



Barcelona wipt wel over Atletico (dat gelijkspeelde in Valladolid) naar de 2e plaats, op 2 punten van leider Real Madrid.