FC Barcelona zet op 6 minuten tijd scheve situatie recht tegen Valladolid en blijft zo op titelkoers

FC Barcelona blijft foutloos in de laatste rechte lijn van La Liga. De Catalanen kwamen op bezoek bij Real Valladolid nochtans al snel op achterstand, maar Raphinha en Fermin Lopez keerden de hele boel om op 6 minuten tijd. Barça heeft nu weer 7 punten voorsprong als leider, de druk ligt in Madrid.

Of het spektakelstuk van woensdagavond in de Champions League nog in de benen zat bij Barcelona? Nee hoor, want coach Hansi Flick had zowat zijn hele ploeg omgegooid.

Met een onuitgegeven voorhoede Ansu Fati-Pau Victor-Daniel Rodriguez was er zelfs geen spoor van de gouden drietand die Barcelona al heel het seizoen doet swingen.

Maar al die wissels pakten niet meteen lekker uit. Na 6 minuten mocht Ivan Sanchez de thuisploeg al op een vroege voorsprong trakteren. Die 1-0 stond ook aan de rust nog op het bord, dus wreven de concurrenten van Real Madrid zich al zachtjes in de handen.

Na rust veranderde de situatie heel snel. Flick had met Raphinha zijn joker in de strijd gegooid halfweg en 9 minuten later sloeg de Braziliaan al toe. Hij ving een weggebokste bal op en viseerde dan de onderhoek.

Zes minuten later had Barça weer helemaal orde op zaken gesteld. Fermin Lopez was het eindstation van een knappe combinatie en legde de 1-2 binnen.

Barcelona zet zo weer een stap richting de landstitel. Real Madrid kan morgen maar beter winnen tegen Celta Vigo als het de strijd spannend wil houden.