Real Madrid geeft zekere zege bijna nog uit handen tegen Celta de Vigo, maar blijft wel in zog van Barcelona

Real Madrid heeft geen steek laten vallen in de Spaanse titelrace. De Koninklijke leek kort na de rust zijn schaapjes al op het droge te hebben na 2 treffers van Mbappé, maar Celta de Vigo knokte zich nog terug in de wedstrijd. In een woelig slot hield Real stand waardoor het nu 4 punten achterstand telt op leider FC Barcelona.

Na de nipte overwinning van Barça gisterenavond tegen rode lantaarn Real Valladolid lag de druk opnieuw bij Real Madrid voor het duel tegen Celta de Vigo, de verrassende nummer 7 in het klassement.



Van druk leek Güler Arda geen last te hebben. Na een assist in de finale van de Copa del Rey was de balvaardige Turk opnieuw beslissend voor Real. Na een kort getrapte hoekschop draaide hij het leer onhoudbaar in de linkerbovenhoek.



Real leek nu helemaal onder stoom, want 5 minuten later stond de dubbele voorsprong al op het scorebord. Na een hoekschop van Celta schakelde Real bliksemsnel om en werd Kylian Mbappé de diepte ingestuurd. Met een pegel zette hij Real al voor rust op rozen.



Kort na de pauze leek de wedstrijd in een definitieve plooi te vallen nadat Mbappé met zijn tweede doelpunt de thuisploeg op een comfortabele 3-0 voorsprong had gebracht, maar Celta de Vigo weigerde zich gewonnen te geven.

Eerst kon Rodriguez milderen nadat Real de bal niet wegkreeg na een hoekschop en enkele minuten later bracht Swedberg de spanning terug in de wedstrijd.

Even leek het erop dat Real een zekere zege nog uit handen zou geven toen Celta alleen op de keeper afging, maar een knappe redding van Thibaut Courtois behoedde de thuisploeg voor een mokerslag.

Real Madrid pakt 3 belangrijke punten waardoor het enigszins in het spoor van leider Barcelona blijft. Een week voor de belangrijke Clasico volgt De Koninklijke op 4 punten van Barcelona.