LIVE: Mbappé krijgt rood na vuile tackle, is Real Madrid Franse spits kwijt in titelstrijd?

Is de titelstress toegeslagen bij Kylian Mbappé? Real Madrid achtervolgt in Spanje op Barcelona en probeert vandaag als tweede de kloof weer op 4 punten te brengen. Na de openingstreffer van Camavinga bij Alaves ging het licht uit bij de Franse topaanvaller: hij ging met de voet vooruit vol in op het onderbeen van Alaves-middenvelder Antonio Blanco. De VAR bevestigde de uitsluiting.

Pikant detail: Blanco wordt door Real Madrid uitgeleend aan Alaves.



Nadat Mbappé de fout gemaakt had, stond het thuiskamp in rep en roer. De ref gaf de spits eerst geel, maar de VAR riep hem naar het scherm, waarna het rood kwam.



Er zijn nog 7 speeldagen in de Primera Division, de vraag is nu hoeveel speeldagen schorsing Mbappé zal krijgen.



(later meer)