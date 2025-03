Perfecte moment uitgekozen: Kylian Mbappé trapt Real heerlijk naar zege met 1e goal uit vrije trap ooit

Niet dat Carlo Ancelotti bekend staat om zijn donderspeeches, maar toch. Bij rust zal de Italiaanse coach toch even zijn spelers op scherp gezet hebben.

Real Madrid kon rekenen op een scherpe Kylian Mbappé om de thuisploeg op voorsprong te hijsen vanaf de stip. Daarna was het toch een tiental minuten incasseren geblazen.

Garcia en Raba prikten snel na elkaar de voorsprong op het bord voor degradatiekandidaat Leganes. Puntenverlies in de razend spannende titelstrijd in Spanje was uit den boze.

Jude Bellingham was kort na de pauze hardnekkig genoeg om na 2 pogingen de rebound in het dak van het doel te rammen. Zo'n halfuurtje later was hét moment van de echte superster gekomen.

Mbappé combineerde bij een vrije trap en knalde die kurkdroog in doel. Een mijlpaal, want het was de eerste goal uit rechtstreekse vrije trap voor de Fransman.

Meteen ook goed voor de drie punten en aansluiting bij leider Barcelona.