Ex-Bruggeling Danjuma schenkt Girona even hoop, maar Lewandowski vuurt Barça naar ruime zege in derby

43' - Own goal - Ladislav Krejcí (1 - 0)

FC Barcelona heeft zich weer in z'n eentje aan kop van La Liga genesteld. De Blaugrana wonnen in eigen huis de Catalaanse derby tegen Girona met 4-1. Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) trapte Girona na rust even langszij, maar de onvermijdelijke Robert Lewandowski sloeg daarna nog 2 keer toe.