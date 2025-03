Vijf dolle minuten van Mbappé volstaan: Real Madrid is klaar om de winnaar van het weekend te worden

Na de Champions League-extase ook een levensbelangrijke zege in de Spaanse competitie voor Real Madrid. Tegen Villarreal, het nummer vijf in La Liga, vocht De Koninklijke eerst tegen symptomen van decompressie, maar Kylian Mbappé schoot zijn ploeg met twee goals in een handvol minuten te hulp. En zo kan (voorlopig?) leider Real opgelucht naar het duel tussen Barcelona en Atlético kijken zondag.

Veel tijd had Real Madrid niet om zijn Champions League-triomf te vieren.



Vanavond moest het alweer vol aan de bak tegen het sterke Villarreal, voorlopig vijfde in La Liga. Op het spel: de koppositie in de competitie. Zeker omdat rechtstreekse concurrenten Barcelona en Atlético Madrid het zondag tegen elkaar opnemen, zou een driepunter van goudwaarde zijn.



Toch moest Real het sterrenstof uit de Champions League nog even uit de ogen wrijven tijdens de moeizame beginfase. Al na acht minuten profiteerde Villarreal-kapitein Juan Foyth van wat geharrewar bij een hoekschop: 1-0.



De Koninklijke stond meteen weer met de voetjes op de grond.



Maar man-in-vorm Kylian Mbappé deed nog maar eens waar hij zo goed in is: opstaan in de moeilijke momenten. In vijf minuten tijd stond hij twee keer op de juiste plaats. Met zijn 30e en 31e goal van het seizoen zorgde hij eigenhandig voor de ommekeer.



Daarna moest een duidelijk vermoeid Real wel zijn werkplunje aantrekken om de zege zonder al te veel glans over de streep te trekken. Courtois moest nog enkele kleine brandjes blussen, maar uiteindelijk zouden de withemden toch hun belangrijke zege boeken.



En zo is Real Madrid klaar om de winnaar van het weekend te worden.