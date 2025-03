Barcelona realiseert straffe remontada in Madrid: van 2-0 naar 2-4 in laatste 20 minuten

Barcelona heeft de Spaanse clash met Atletico Madrid naar zijn hand gezet. De thuisploeg leek bij 2-0 nochtans op weg naar de overwinning, maar in de laatste 20 minuten sloegen de bezoekers nog 4 keer genadeloos toe.

Atletico, Barcelona en Real staan op een kluitje in de Primera Division, het duels tussen Atletico en Barça was er dus eentje op het scherp van de snee.

De bezoekers toonden al snel dat ze niet waren gekomen om zich in te graven: een schot van Lamal likte de paal. De vroege waarschuwing was helaas geen opmaat voor een zinderende 1e helft, maar vlak voor de rust sloeg de vlam toch in de pan toen Alvarez de 1-0 op het bord zette.

Barcelona moest na de rust komen, Atletico kon zijn geliefkoosde spelletje spelen. Twintig minuten voor tijd leek dat te lonen, toen Sørloth een dubbele voorsprong op het bord zette.

Maar dit keer had Barça wel een reactie. Lewandowski tekende al snel voor de aansluitingstreffer en even later zette Raphinha Ferran Torres op weg naar de 2-2: alles te herdoen.

In een prangend slot leken beide ploegen vrede te moeten nemen met een punt, tot Lamine Yamal uithaalde. Zijn schot week af en liet Atletico-keeper Oblak kansloos. Diep in de extra tijd strooide Torres met zijn tweede van de avond nog wat extra zout in de wonde.

Dankzij de overwinning staat Barcelona weer op 1 in La Liga. Real Madrid telt wel evenveel punten, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Dat geldt ook voor nummer 3 Atletico, dat volgt op 4 punten.