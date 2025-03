Real Madrid, 3e in La Liga, ontvangt vanmiddag Rayo Vallecano in Bernabeu. Thibaut Courtois staat niet tussen de palen. Wordt de doelman rust gegund of is er sprake van een lichte knieblessure, zoals Spaanse media suggereren? Courtois zou, nog volgens de Spaanse pers, woensdag wel inzetbaar zijn in de Champions League.