Invallers Dani Olmo en Ferran Torres verlossen krampachtig Barcelona op bezoek bij Las Palmas

Barcelona heeft zich niet laten verrassen op bezoek bij laagvlieger Las Palmas: 0-2. Het moest wel meer dan een uur wachten op de verlossende voorsprong, die kwam er dankzij invaller Dani Olmo. Barcelona blijft zo aan de leiding in Spanje.

In de spannende Spaanse titelstrijd is puntenverlies uit den boze, maar op bezoek bij Las Palmas had Barcelona het niet makkelijk. De stugge defensie van de thuisploeg bezorgde Barcelona heel wat frustraties.

Net na het uur brak Dani Olmo dan toch de ban. De invaller nam een pass van Lamine Yamal in ontvangst, maakte ruimte voor zijn linkervoet en knalde de verlossende 0-1 via de lat in doel.

Las Palmas weigerde zich neer te leggen bij de nederlaag en drong aan. Na een warrige fase eiste Las Palmas een strafschop voor hands, maar na een lange interventie van de VAR werd die claim weggewuifd na voorafgaand buitenspel.

In de extra tijd stelde Barcelona de zege helemaal veilig. De net ingevallen Ferran Torres knalde de 0-2 ook al via de lat tegen het net. Dankzij de 3 hardbevochten punten blijven Barcelona en coach Hansi Flick op kop in La Liga, met 1 puntje meer dan Atletico Madrid. Rivaal Real Madrid speelt zondag pas tegen Girona.