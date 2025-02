Barcelona neemt de scepter weer over in Spanje dankzij penalty en (betwistbaar?) buitenspel tegen Vallecano

FC Barcelona zwaait opnieuw de plak in Spanje. De Catalanen wippen naar de leiding dankzij een zege in eigen huis, al kwam die er niet zonder slag of stoot. Na een penalty van Lewandowski werd de 1-1 van Rayo Vallecano afgekeurd voor buitenspel. De aanvaller van de bezoekers raakte het leer niet, maar hinderde wel Iñigo Martinez.