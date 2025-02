"Fuck off" of "fuck you"? Real Madrid claimt dat Bellingham rood kreeg wegens gebrekkige Engelse kennis ref

za 15 februari 2025 19:08

CA Osasuna einde 1 - 1 Real Madrid 15' - Doelpunt - Kylian Mbappé (0 - 1) 40' - Rood - Jude Bellingham 48' - Geel - Jesús Areso Blanco 52' - Geel - Juan Cruz 57' - Geel - Eduardo Camavinga 58' - Doelpunt strafschop - Ante Budimir (1 - 1) 59' - Verv. Juan Cruz door Abel Bretones 59' - Verv. Jesús Areso Blanco door Rubén Peña 69' - Verv. Brahim Díaz door Rodrygo 73' - Geel - Aimar Oroz 79' - Verv. Bryan Zaragoza door Moi Gómez 79' - Verv. Jon Moncayola door Iker Muñoz 86' - Verv. Ante Budimir door Raúl García LaLiga EA Sports - speeldag 24 - 15/02/25 - 16:17 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Kylian Mbappé na 15', 0 - 1 15' Kylian Mbappé 0 - 1 Kylian Mbappé 15' penalty door Ante Budimir na 58', 1 - 1 58' Ante Budimir 58' Ante Budimir 1 - 1

Voor de derde competitiewedstrijd op een rij heeft Real Madrid niet kunnen winnen. Tegen middenmoter Osasuna leek er geen vuiltje aan de lucht na de vroege en logische goal van Kylian Mbappé. Maar nog voor de rust kreeg Jude Bellingham rood na een belediging (?) aan het adres van de ref. Diezelfde ref floot na de rust, op advies van de VAR, ook nog een penalty voor de thuisploeg.

Real Madrid blijft de titelstrijd in Spanje spannend houden door week na week met punten te morsen. Als je het aan henzelf zou vragen, ligt dat vooral aan de scheidsrechters.



Real schreeuwde al een paar keer moord en brand over de refs en diende voor de kraker tegen Atletico zelfs een officiële klacht in. Dat er in die match een VAR-penalty viel, hielp daar niet aan.



De wedstrijd tegen Osasuna zal aan dat gevoel niet veel veranderen. Na de openingsgoal van Kylian Mbappé werd Real tot zijn tienen herleid. Jude Bellingham maakte volgens José Luis Munuera iets te veel misbaar (en zei ook iets onbetamelijks? - zie onder).



Veel ongeloof na de rode kaart uiteraard, ook bij een ongebruikelijk expressieve Carlo Ancelotti. Die werd helemaal cynisch toen Osasuna in de tweede helft een penalty kreeg, bijna een kopie van de fase van vorige week. Camavinga ging nog op de voet van Budimir staan nadat de bal al weg was.



Thibaut Courtois, die zich tot dan toe met enkele saves had onderscheiden, was kansloos tegen de penalty van diezelfde Budimir.

Het is duidelijk dat de scheidsrechter een fout heeft gemaakt. Het is een misverstand. Jude Bellingham over zijn rode kaart

"Fuck off" of "Fuck you"?

Na de wedstrijd waren de scheidsrechterlijke beslissingen - en dan vooral de rode kaart voor Bellingham - het belangrijkste discussiepunt. "Bellingham heeft niets gedaan om deze uitsluiting te verdienen", zei Real-coach Ancelotti. "Hij zei "fuck off" en niet "fuck you". Volgens mij was dat niet beledigend bedoeld." Iets wat Bellingham zelf bevestigde: "Het is gewoon een uitdrukking die ik al sinds mijn 16e gebruik. Het is duidelijk dat de ref hier een fout heeft gemaakt. Het is een misverstand." "Ik hoop in ieder geval dat mijn ploegmaats weten dat ik niet zo onverantwoord ben geweest om hen in een situatie te brengen waardoor ze met zijn tienen moesten voortdoen."