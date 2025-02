Barcelona rekent makkelijk af met Sevilla en profiteert optimaal van Madrileense draw in spannende titelstrijd

Barcelona heeft voor de derde speeldag op rij gewonnen in La Liga. Deze keer versloeg het een kwakkelend Sevilla met 1-4. Fermin Lopez viel op met een goal en een rode kaart in een kwartier. Barcelona hield wel vrij makkelijk stand met z'n tienen. Bij Sevilla speelde Dodi Lukebakio de volledige match, bleef Stanis Idumbo op de bank en was een geblesseerde Albert Sambi Lokonga er niet bij.

Wie er van bij de aftrap bij was in Sevilla, zag al snel 2 doelpunten. Robert Lewandowski opende met een echte spitsengoal, maar amper een minuut later werd het 1-1 via Ruben Vargas. Barcelona liet zich verrassen van bij de aftrap.

In het begin van de tweede helft was Fermin Lopez de blikvanger, in positieve en negatieve zin. Als invaller aan de rust scoorde hij meteen (na een bloedmooie assist van Pedri), maar net na het uur kreeg de Spanjaard rood. De VAR greep in na een stevige tackle.

Barcelona had toen wel al een buffer. Raphinha had kort ervoor de 1-3 gemaakt en dat extra doelpunt demotiveerde Sevilla.

Het team van Dodi Lukebakio toonde zich wel nog. Vaak was het via de Rode Duivel dat het gevaar creëerde, maar scoren lukte niet. Aan de overkant ging de bal wel nog eens in doel. Een glijdende Eric García legde de eindstand vast: 1-4.

Dankzij die zege komt Barcelona plots weer op 2 punten van leider Real Madrid. Pal ertussen staat ook nog Atlético Madrid. De spanning is te snijden na 23 speeldagen.