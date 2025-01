Klaar voor de show? Kylian Mbappé bereikt mijlpaal met eerste hattrick in loondienst van Real Madrid

Wie nu een cijfer moet plakken op de integratie van Kylian Mbappé bij Real Madrid, kan maar één antwoord geven: 100%. De Franse superster voelt zich helemaal in zijn sas bij de Koninklijke. Het bewijs? Hij legde Valladolid eigenhandig over de knie met zijn eerste hattrick voor Real.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Galactico in Kylian Mbappé is vanavond opgestaan.

Dat de Franse superster de jongste weken zich helemaal thuis voelde in Madrid, kon iedereen zien. Maar op bezoek bij Real Valladolid snoerde hij zelfs de grootste critici de mond.

Een fraai een-tweetje werkte de spits piekfijn af op het halfuur. Toen hij vlak voor het uur op snelheid de zestien mocht infiltreren, wist iedereen bij Real Madrid dat zijn tweede van de avond een zekerheid was.

Toch was de honger van Mbappé nog niet gestild. Na een rode kaart kreeg hij de kans om zijn eerste hattrick in loondienst van de Koninklijke in doel te trappen. Vanaf 11 meter miste de aanvaller uiteraard niet.

Zo schrijven notulisten 25 januari 2025 op als de dag dat Mbappé zijn stempel drukte op Real. Want ook zijn cijfers in La Liga - 15 treffers, waarvan 8 in de laatste 5 wedstrijden - zijn duizelingwekkend.