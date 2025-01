Meedogenloos Barcelona houdt schietoefeningen tegen zwalpend Valencia

In La Liga heeft Barcelona na een 2 op 12 in stijl weer aangeknoopt met de zege. Staartploeg Valencia was een dankbaar slachtoffer voor Barça om zijn eerste competitiezege sinds begin december te boeken. De bezoekers kregen liefst 7 goals in het mandje.

Van 3 december was het geleden dat Barcelona nog eens had kunnen winnen in de eigen competitie. Het team van coach Hansi Flick snakte dan ook naar een overwinning en maakte een blitzstart tegen startploeg Valencia.

Na amper 25 minuten stond het al 4-0 voor de thuisploeg, met goals van De Jong, Torres, Raphinha en Fermin Lopez. Die laatste mocht diep in de extra tijd van de 1e helft in de rebound al de forfaitcijfers op het scorebord zetten.

De eerredder van Duro op het uur was slechts een pleister op een houten been. Een genadeloos Barça strooide zelfs nog wat meer zout in de wonde, met de 17e van het seizoen voor invaller Lewandowski. Op de koop toe verschalkte Tarrega in het slotkwartier nog zijn eigen doelman.

Met de overtuigende zege klimt Barcelona weer naar de 3e plek, op 7 punten van leider Real Madrid. Nummer 19 Valencia blijft op 4 punten van een veilige plaats, maar zal toch dringend uit een ander vaatje moeten tappen als het zich wil handhaven in La Liga.