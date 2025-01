Real Madrid springt dankzij Kylian Mbappé naar de leiding in La Liga, ondanks 3 afgekeurde treffers

Real Madrid had een paar moeilijke wedstrijden achter de rug en wilde thuis tegen Las Palmas de pijnlijke nederlaag tegen Barcelona in de Spaanse Supercup en de wel heel nipte overwinning in de Copa del Rey doorspoelen, maar slechter kon de wedstrijd niet beginnen voor de Koninklijke.



Na amper 25 seconden moest Thibaut Courtois zich al omdraaien na een doelpunt van ex-Anderlecht-aanvaller Fabio Silva. Real Madrid had tijd genoeg om nog te reageren en dat zou het ook doen.



Kylian Mbappé nam zijn ploeg bij de hand en maakte vanop de strafschopstip gelijk. De Fransman lag ook aan de basis van de 2-1 met een goed schot. De rebound kwam bij Lucas Vazquez terecht, die Brahim Diaz de 2-1 op een schoteltje aanbood.



En voor de rust zorgde Mbappé met een heerlijk doelpunt voor de dubbele bonus. Nog voor de rust had Mbappé zijn hattrick beet, was het niet voor de VAR die de 4-1 afkeurde wegens buitenspel.



In de 2e helft dikte Rodrygo de voorsprong nog wat aan en na een rode kaart was het helemaal voorbij voor Las Palmas, waar Adnan Januzaj 90 minuten aan de bank gekluisterd bleef.



Jude Bellingham en Fede Valverde dachten de voorsprong nog wat te vergroten, maar hun treffers werden afgekeurd door buitenspel in de opbouw van hun doelpunt. Het kon de pret in de Bernabeu niet drukken.



Er was nog meer goed nieuws bij Real, want na meer dan een jaar blessureleed maakte David Alaba zijn heroptreden. Zo is Real de nieuwe leider in La Liga en kan het met vertrouwen toeleven naar de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg.