Barcelona kan zich ook in Getafe niet herpakken en blijft achter met pijnlijke 2 op 12 in La Liga

FC Barcelona blijft op de dool in La Liga. In hun eerste competitiewedstrijd van 2025 zijn de Catalanen ondanks een vroege voorsprong niet voorbij Getafe geraakt: 1-1. Het rapport van de laatste weken kleurt intussen donkerrood: Barça blijft achter met 2 op 12.

De spetterende Supercup-zege tegen eeuwige rivaal Real Madrid leek Barcelona opnieuw te hebben gelanceerd. De blaugrana walsten Real Betis plat in de Copa del Rey en klommen vanavond al vroeg op voorsprong in Getafe.

Het was zowaar rechtsachter Jules Koundé die voor doelman Soria opdook en met wat gefrommel al na 9 minuten de 0-1 kon binnenwerken.

Het moeilijkste leek zo gedaan voor Barça, maar niets was minder waar. Arambarri kreeg de bal na een parade van Peña pardoes op de knie, de gelijkmaker was een feit in minuut 34.

Daarna speelde Getafe het spelletje waar het o zo goed in is: de bus parkeren en af en toe eens uitbreken. Het plannetje werkte perfect, want Barcelona kreeg het slot geen tweede keer meer van de deur.

Na nederlagen tegen Atletico Madrid en Leganes en een draw tegen Betis zitten de Catalanen nu dus met een fikse kater. Real Madrid kan morgen volop profiteren van de pijnlijke 2 op 12 - en de nog zwaardere 6 op 24.