Met dank aan Mallorca en buitenkantje voet van Yamal: Barcelona knoopt opnieuw aan met de zege

Na een moeilijke maand november heeft Barcelona opnieuw gewonnen in La Liga. Tegen Mallorca, de 6e in de stand, kreeg Barça na dik 10 minuten een cadeautje om op voorsprong te komen. Ferran Torres, die Lewandowski verving diep in de spits, nam het geschenk in dankbaarheid aan.



Maar de voorsprong vergroten lukte niet meer voor rust. Het werd zelfs 1-1 via Muriqi. Hij glipte door de buitenspelval en zette de gelijkmaker op het bord.



Raphinha kreeg nog wel de kans om Barcelona een voorsprong te gunnen, maar miste 1-op-1 met de doelman.



Dan maar in de 2e helft scoren, dacht Raphinha. Hij legde een penalty net voor het uur rustig binnen. In het laatste kwartier dikte Barcelona de voorsprong aan tot de ruime 1-5-cijfers.



Eerst schotelde Lamine Yamal Raphinha met buitenkantje voet zijn 2e doelpunt aan. 5 minuten later was Frenkie De Jong goed gevolgd na een aanval opgezet door Lamine Yamal - met opnieuw de buitenkant van de voet.



En 5 minuten voor tijd legde Pau Victor de eindstand helemaal vast. Zo knoopt Barcelona weer met de zege aan. Het zal Flick en co. meer dan deugd doen.