Vertrouwenscrisis compleet? Kylian Mbappé mist opnieuw penalty in pijnlijke nederlaag van Real Madrid

De stempel zorgenkind ligt klaar in Madrid. Kylian Mbappé is tegen Athletic Club opnieuw met de belangstelling gaan lopen die hij liever weert. De Franse vedette zag zijn openingsgoal afgekeurd én miste opnieuw een penalty. De vertrouwenscrisis lijkt compleet, als klap op de vuurpijl slikte Real nog een late nederlaag in het Baskenland.